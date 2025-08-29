Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da Holanda

Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay foi convocado nesta sexta-feira (29/8) para defender a seleção holandesa. O jogador foi chamado pelo técnico Ronald Koeman para integrar a lista de 25 jogadores.

𝗢𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘 – SEPTEMBER 2025 Next week: World Cup qualifiers vs. Poland & Lithuania! #NothingLikeOranje pic.twitter.com/v2KNSCqzZD — OnsOranje (@OnsOranje) August 29, 2025

Memphis Depay é camisa 10 do Corinthians

Daniel Jayo/Getty Images 2 de 3

Memphis é o nome de confiança de Koemann

Marcel van Dorst/NurPhoto via Getty Images 3 de 3

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda.

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images

A Holanda terá pela frente dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no mês de setembro. Em casa, a Laranja Mecânica recebe a Polônia, na próxima quinta-feira (4/9), às 15h45. Três dias depois, a equipe encara a Lituânia, longe de seus domínios.

Memphis Depay é o maior artilheiro da Holanda ao lado de Robin van Persie. O atacante do Corinthians marcou 50 gols em 101 jogos.