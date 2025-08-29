Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da Holanda

Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay foi convocado nesta sexta-feira (29/8) para defender a seleção holandesa. O jogador foi chamado pelo técnico Ronald Koeman para integrar a lista de 25 jogadores.

Memphis Depay é camisa 10 do Corinthians

Memphis é o nome de confiança de Koemann

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda.

A Holanda terá pela frente dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no mês de setembro. Em casa, a Laranja Mecânica recebe a Polônia, na próxima quinta-feira (4/9), às 15h45. Três dias depois, a equipe encara a Lituânia, longe de seus domínios.

Memphis Depay é o maior artilheiro da Holanda ao lado de Robin van Persie. O atacante do Corinthians marcou 50 gols em 101 jogos.

