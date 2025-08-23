23/08/2025
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Mendigato é procurado por sumiço e morte de mulher por ciúmes. Entenda

Escrito por Metrópoles
O Disque Denúncia do Rio de Janeiro procura um homem suspeito de homicídio após o desaparecimento da ex-companheira. Valdir Coimbra da Costa, de 40 anos, conhecido como Mendigato (foto em destaque), está foragido desde fevereiro deste ano.

Segundo o canal de denúncias, ele é o principal suspeito no desaparecimento de Cristiane dos Santos, de 44 anos (foto abaixo). Há indícios de que Mendigato teria matado a mulher por ciúmes, já que familiares da vítima relataram violência no relacionamento dos dois.

O crime ocorreu em setembro de 2024, em Bangu, no Rio de Janeiro. Valdir possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e por tentativa de venda de pertences relacionados a outro relacionamento.

Valdir Coimbra da Costa, de 40 anos, conhecido como Mendigato

ristiane dos Santos, de 44 anos

Foto do casal

Relembre o caso:

  • Com o Mendigato procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desde o desaparecimento, a corporação não descarta a possibilidade de que Cristiane esteja morta.
  • Familiares relataram que Cristiane vivia um relacionamento conturbado com Valdir. Ela trabalhava no prédio dos Correios, enquanto ele era morador de rua.
  • Após um tempo, ela o acolheu em sua casa, mas, com o passar do tempo, as brigas e o ciúme excessivo começaram.
  • As investigações indicam que, em determinado momento, ele destruiu o celular dela com um martelo e jogou-o na água.
  • Em seguida, Valdir teria arremessado o aparelho do terceiro andar do prédio onde moravam há mais de um ano.
Leia também

Foragidos

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro (2253-1177) lançou, neste mês, uma série de cartazes com foragidos da Justiça acusados de feminicídio, tentativa de feminicídio e agressão contra mulheres. A ação faz parte do movimento Agosto Lilás, que visa o fim da violência contra a mulher.

Desde março de 2024, o canal recebeu 1.681 denúncias desse tipo, uma média de três por dia. As queixas são mais frequentes nos fins de semana, principalmente a partir da noite de sexta-feira. Há um ano, a plataforma passou a funcionar ininterruptamente, o que facilitou o recebimento de mais casos.

A iniciativa é realizada em parceria com o programa Procurados e tem como objetivo ajudar na localização e prisão dos suspeitos.

