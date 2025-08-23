Mendigato é procurado por sumiço e morte de mulher por ciúmes. Entenda

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro procura um homem suspeito de homicídio após o desaparecimento da ex-companheira. Valdir Coimbra da Costa, de 40 anos, conhecido como Mendigato (foto em destaque), está foragido desde fevereiro deste ano.

Segundo o canal de denúncias, ele é o principal suspeito no desaparecimento de Cristiane dos Santos, de 44 anos (foto abaixo). Há indícios de que Mendigato teria matado a mulher por ciúmes, já que familiares da vítima relataram violência no relacionamento dos dois.

O crime ocorreu em setembro de 2024, em Bangu, no Rio de Janeiro. Valdir possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e por tentativa de venda de pertences relacionados a outro relacionamento.

Veja imagens:

Valdir Coimbra da Costa, de 40 anos, conhecido como Mendigato

ristiane dos Santos, de 44 anos

Foto do casal

Relembre o caso:

Com o Mendigato procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desde o desaparecimento, a corporação não descarta a possibilidade de que Cristiane esteja morta.

Familiares relataram que Cristiane vivia um relacionamento conturbado com Valdir. Ela trabalhava no prédio dos Correios, enquanto ele era morador de rua.

Após um tempo, ela o acolheu em sua casa, mas, com o passar do tempo, as brigas e o ciúme excessivo começaram.

As investigações indicam que, em determinado momento, ele destruiu o celular dela com um martelo e jogou-o na água.

Em seguida, Valdir teria arremessado o aparelho do terceiro andar do prédio onde moravam há mais de um ano.

Foragidos

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro (2253-1177) lançou, neste mês, uma série de cartazes com foragidos da Justiça acusados de feminicídio, tentativa de feminicídio e agressão contra mulheres. A ação faz parte do movimento Agosto Lilás, que visa o fim da violência contra a mulher.

Desde março de 2024, o canal recebeu 1.681 denúncias desse tipo, uma média de três por dia. As queixas são mais frequentes nos fins de semana, principalmente a partir da noite de sexta-feira. Há um ano, a plataforma passou a funcionar ininterruptamente, o que facilitou o recebimento de mais casos.

A iniciativa é realizada em parceria com o programa Procurados e tem como objetivo ajudar na localização e prisão dos suspeitos.