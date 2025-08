Meninas de 9 anos desaparecem no interior do Acre e são encontradas no mesmo dia após ação da Polícia Civil

Duas meninas, ambas com 9 anos de idade, foram encontradas ainda no domingo (3) após serem dadas como desaparecidas no município de Senador Guiomard, interior do Acre. O caso mobilizou equipes da Polícia Civil, que iniciaram as buscas logo após o registro da ocorrência.

De acordo com informações da Delegacia Geral da Polícia Civil do município, as mães das crianças procuraram a unidade policial para relatar o sumiço das filhas, que haviam saído pela manhã para comprar pão e não retornaram para casa.

A partir do alerta, a equipe de investigação deu início imediato às diligências. Graças à atuação rápida e coordenada dos agentes, as meninas foram localizadas ainda no mesmo dia. Segundo relatos das próprias crianças durante as oitivas na delegacia, elas passaram o dia circulando por diversos pontos da cidade e chegaram a tomar banho em uma nascente bastante conhecida da região.

Após os procedimentos legais e a escuta especializada, as meninas foram entregues ao Conselho Tutelar, que ficará responsável pelas medidas de proteção e acompanhamento psicológico e social adequadas.

“A Polícia Civil reforça a importância do registro imediato de ocorrências envolvendo desaparecimento de crianças e adolescentes, destacando que o tempo é um fator crucial para o sucesso das buscas”, destacou a PCAC.