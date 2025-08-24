24/08/2025
Universo POP
Menino acreano ganha surpresa da Polícia Federal e se emociona; veja vídeo

Arthur foi surpreendido em casa com presentes e muita atenção dos agentes

Arthur Araújo, de apenas 6 anos, recebeu uma visita da Polícia Federal na última sexta-feira (22/8), em Cruzeiro do Sul, no Acre. Conhecido por cantar com Wesley Safadão no encerramento da Expoacre Juruá 2025, o garoto que é fã declarado da corporação, foi surpreendido em casa com presentes e muita atenção dos agentes.

Menino ganha surpresa da Polícia Federal e se emociona/Foto: Reprodução

Entre abraços e sorrisos, Arthur pôde conhecer um pouco mais do trabalho dos policiais e reforçou o maior sonho: ser policial federal quando crescer. “Por essa eu não esperava!!! Quem me conhece sabe o que quero ser quando crescer!!”, disse Arthur, emocionado.

Matéria originalmente publicada pelo Metrópoles.

Veja o vídeo:

