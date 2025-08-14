14 de agosto de 2025
Menino de 2 anos morre após engasgar com moeda de 50 centavos

De acordo com familiares, o garoto brincava sozinho quando colocou a moeda na boca e começou a ter dificuldade para respirar

Um menino de dois anos morreu na noite de quarta-feira (13) após engasgar com uma moeda de 50 centavos no distrito de Calama, em Porto Velho (RO). A criança chegou a ser levada às pressas para a Unidade de Saúde local, mas não resistiu e faleceu antes de receber atendimento médico.

A criança engoliu o objeto e precisou ser socorrida/Foto: Reprodução

De acordo com familiares, o garoto brincava sozinho quando colocou a moeda na boca e começou a ter dificuldade para respirar. Ele foi imediatamente colocado em um carro e levado à unidade de saúde. Exames confirmaram que o objeto era uma moeda de 50 centavos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho e deve ser sepultado nesta quinta-feira (14). A Polícia Civil informou que abrirá investigação para apurar se houve crime de responsabilidade.

