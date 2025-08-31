Menino de 8 anos morre após ser atropelado por caminhonete e motorista foge sem prestar socorro

Um menino de 8 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete no final da tarde de sábado (30), na Rodovia Curuá-Una, próximo à comunidade Volta Grande, região do planalto de Santarém, oeste do Pará.
A vítima estava brincando quando atravessou a pista para buscar uma bola. Nesse momento, foi atingido pelo veículo e arremessado para dentro de uma área de mata. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Segundo informações de populares, o motorista da caminhonete não parou para prestar socorro e, até a manhã deste domingo (31), não tinha sido identificado.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.