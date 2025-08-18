menor-exposta-por-hytalo-santos-se-pronuncia-pela-primeira-vez

A primeira adolescente a aparecer em vídeos de Hytalo Santos, influenciador preso e investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração de menores, se pronunciou pela primeira vez após a prisão dele. A declaração foi dada em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record.

A jovem, que foi “adotada” por Hytalo aos 12 anos, relembrou como começou a participar das gravações. “Eu era fã dele quando ele morava lá em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dança, sempre gostei de dançar. Então, eu postava vídeos dançando. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar, entendeu?”, afirmou.

Atualmente com 17 anos, ela já esteve no centro de diversas polêmicas. Sua conta no Instagram, que somava mais de 11 milhões de seguidores, foi desativada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda por realizar publicidade de apostas enquanto ainda era menor de idade.

Defesa de Hytalo Santos reage à prisão: "Reafirmamos inocência"

Hytalo Santos é preso acusado de exploração sexual de menores

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Também aos 16 anos, passou por cirurgia para colocar silicone, foi emancipada judicialmente e chegou a anunciar uma gravidez do irmão de Hytalo, Hyago Santos, mas sofreu um aborto dias depois.

Durante a entrevista, a adolescente declarou que deseja apenas viver em paz. “Eu gosto de viver minha vida. Eu só queria viver minha vida em paz com ele. Só”, disse.

Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba (SP) ao lado do marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, na última sexta-feira (15/8).