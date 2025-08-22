Menos é Mais, Nattan, Hariel e mais: os lançamentos musicais da semana

22/08/2025
Escrito por Metrópoles
Pronto para renovar a playlist? O fim de semana chegou com novos lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.

Confira os destaques:

Budah

 

Menos é Mais e Nattan

Pabllo Vittar e NMIXX

Hariel

Marcelo Segreto

Tony Salles

Luccas Carlos

Sofía Reyes e Luísa Sonza

Gaby Cardozo

Fabio Nogara

#estudeofunk

Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo

Matheus Marcolino e Luan Santana

Eline Martins

Isacque Lopes

Ágatha Félix e Almar

