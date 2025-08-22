Menos é Mais, Nattan, Hariel e mais: os lançamentos musicais da semana

0
Pronto para renovar a playlist? O fim de semana chegou com novos lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.
Confira os destaques:
- Álbum Púrpura Session, de Budah.
- Single Pela Última Vez, de Menos é Mais e Nattan.
- Single Mexe, de Pabllo Vittar e NMIXX.
- Álbum Eh Nois Ki Tá, de Hariel.
- Álbum De Canção Em Canção, de Marcelo Segreto.
- EP Tem Que Ter Replay, de Tony Salles.
- Single Só (Mais) Uma Vez, de Luccas Carlos.
- Single Uñas Afiladas, de Sofía Reyes e Luísa Sonza.
- Single Eu Já Te Pertencia, de Gaby Cardozo.
- Álbum Fabio Nogara canta Flavio Venturini, de Fabio Nogara.
- Álbum EOFunk Vol. 5, de #estudeofunk.
- Álbum À Vontade, de Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo.
- Single Jornal, de Matheus Marcolino e Luan Santana.
- EP Um Drink Com Eline, de Eline Martins.
- Single Oh Baby, de Isacque Lopes.
- Single Vontade de Ficar, de Ágatha Félix e Almar.
