Mensagens mostram ataques de raiva de Eduardo sobre Tarcísio. Veja

As mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular apreendido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgadas nesta quarta-feira (20/8), revelam uma série de ataques de raiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por causa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em uma sequência de diálogos com o pai pelo Whatsapp, Eduardo critica a postura e ações de Tarcísio, que é afilhado político de Bolsonaro e cotado como presidenciável para 2026. Em várias mensagens, o deputado é irônico ao se referir ao governador, dizendo que Tarcísio “dialoga muito bem” com o Supremo Tribunal Federal (STF) e que iria “anistiar geral”.

Em outras mensagens, o filho 03 do ex-presidente é mais agressivo nas mensagens a Bolsonaro. No contexto das negociações sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Eduardo afirma que Tarcísio “quer posar de salvador da pátria” e que está vendo o pai “se fuder” enquanto está “se aquecendo para 2026”.

“Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se fuder e se aquecendo para 2026”, escreveu Eduardo a Bolsonaro no dia 11 de julho.

Foi no contexto de reclamações feitas a Bolsonaro pelo tratamento que ele tem dado a Tarcísio que Eduardo xingou o pai por mensagen de texto no Whatsapp: “VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!”, digitou o deputado.

Para a PF, as mensagens mostram que Eduardo Bolsonaro “vem atuando no exterior com nítido propósito de inviabilizar, perante interlocutores estrangeiros, possíveis pré-candidatos à Presidência da República vinculados ao espectro político mais à direita do cenário

nacional”.

As mensagens integram relatório no qual a PF indiciou, nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo de tentativa de golpe de Estado, cujo julgamento foi marcado para o início de setembro no STF.

Além disso, investigações apontam indícios de que os dois tentam abolir o Estado democrático de direito, por meio de articulações com autoridades dos EUA.

Veja as transcrições feitas pela PF das mensagens em que Eduardo ataca Tarcísio

“No dia 24.06.2025, JAIR BOLSONARO encaminha uma notícia do jornal Metrópoles referente a uma pesquisa de intenções de

voto para Presidência nas eleições de 2026. Em seguida, ex-Presidente envia a seguinte mensagem ‘Você perde para o molusco. Vagão 39,1 x 41,6 Lula.’”

“O parlamentar responde à mensagem de seu pai afirmando que acha ‘melhor ficar de fora’ da corrida presidencial e, em tom aparentemente irônico, informa que o governador TARCISIO ‘dialoga muito bem’ e que iria ‘anistiar geral’ e que o Supremo Tribunal Federal (STF), ‘que sempre foi nosso aliado’, não seria ‘óbice’ a essa anistia”.

“Em seguida, EDUARDO comenta que ‘já imagino o TF (…)’ (Tarcísio de Freitas) ‘(…) falando com o Trump sobre a China’ e, logo após, questiona o ex-presidente se ele teria conhecimento que tudo iria ‘cair na sua conta’ e que o “futuro dos seus netos”, seria ‘falar inglês mesmo’”.

“No dia 25.06.2025, EDUARDO BOLSONARO questiona se JAIR BOLSONARO estaria no Brasil 21, sede do Partido Liberal em

Brasília/DF, e afirma que uma pessoa denominada ‘Anderson’ iria passar no local, caso o ex-presidente lá estivesse. Mais tarde nesse mesmo dia, o parlamentar envia uma foto, a qual não pode ser recuperada, bem como a seguinte mensagem: ‘A narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isto, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui’”.

“No dia 11.07.2025, EDUARDO BOLSONARO encaminha uma publicação do jornal CNN na plataforma social X, relacionada a uma

reportagem envolvendo o Governador de São Paulo, TARCÍSIO DE FREITAS, e a tarifa de 50% imposta pelo governo dos EUA”.

“Segundo a reportagem, o governador TARCÍSIO DE FREITAS se reuniu com o encarregado dos EUA no Brasil, GABRIEL ESCOBAR, para pedir a revisão da tarifa de 50% imposta por Donald Trump, argumentando os impactos econômicos para São Paulo. Em resposta, JAIR BOLSONARO afirma que estaria com o governador naquele momento em Brasília”.

“Em resposta, o deputado pede que seu pai informe ao governador de São Paulo que ‘se quiser acessar a Casa Branca ele não conseguirá’, pois só quem teria acesso seriam o próprio deputado e o blogueiro PAULO FIGUEIREDO. Diz: ‘Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso’”.

“No mesmo dia (11.07.2025) EDUARDO BOLSONARO encaminha duas fotos, cujos conteúdos não puderam ser recuperados na

extração. Em seguida, às 18h03min, o parlamentar envia nova mensagem reiterando que a possível participação de outra autoridade

brasileira junto ao governo americano, pode inviabilizar as ações criminosas praticadas para evitar uma possível condenação de JAIR

BOLSONARO na ação penal em curso. Diz: ‘Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço

cruzado vendo vc se fuder e se aquecendo para 2026′”.

Segundo a PF, Eduardo revela nas mensagens que “atuou nos Estados Unidos para enfraquecer a ideia de que o atual governador de São Paulo seria o sucessor de Jair Bolsonaro”. Em uma mensagem ao pai, o deputado diz, segundo transcrição da PF: “Aqui nos EUA tivemos que driblar a idéia plantada aqui pelos aliados dele, de que “Tarcísio = Bolsonaro”, uma clara mensagem de que os EUA não precisariam entrar nesta briga, pois com TF (Tarcísio) ou vc Trump teria um aliado na presidência do Brasil em 2027”.

“Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma “solução Tarcísio” passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima”, escreveu Eduardo a Jair Bolsonaro.

Em 17 de julho, a PF destaca que Eduardo “demonstra irritação com seu pai pelas declarações que este teria realizado em relação a sua pessoa” em uma entrevista e menciona novamente Tarcísio, “possivelmente com relação ao embate entre o governador e Eduardo após críticas públicas relacionadas à condução da política comercial com os Estados Unidos”.

“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça [sic] aos elogios que vc fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se vc aprender [sic]. VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!”, disse o deputado federal ao pai em mensagem enviada por WhatsApp.

Em seguida, o parlamentar ameaçou abandonar a articulação junto a autoridades dos Estados Unidos, em busca de retaliações para interferir no julgamento de Jair Bolsonaro.

“Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc. E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI”, escrever Eduardo. “TENHA RESPONSABILIDADE!”.

Um dia depois, em 16 de junho, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas ao pai, disse ter pegado “pesado”, e alegou que estava “puto” quando enviou as mensagens.

