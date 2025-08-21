21/08/2025
Mesmo com vereadores pedindo afastamento, Bocalom diz que vai manter Clendes no RBTrans

Segundo Bocalom, a manutenção de Vilas Boas na função se baseia no princípio da presunção de inocência

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, confirmou que o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, continuará no cargo, mesmo após denúncias de assédio moral e sexual.

Bocalom e Clendes/Foto: Reprodução

“Eu acredito no Vilas Boas, acredito a princípio na inocência dele, por isso quero esperar. Não gosto de prejudicar a reputação de ninguém; isso é uma das coisas mais difíceis do mundo. Hoje no Brasil existe o costume de condenar a reputação antes da hora”, declarou.

O prefeito destacou que as denúncias estão sendo investigadas tanto pela prefeitura quanto pelo Ministério Público, com acompanhamento da Controladoria-Geral do Município.

“Temos também a nossa controladora que cuida dessa área, além da Justiça. Ele inclusive foi ao Ministério Público e apresentou denúncias lá”, acrescentou.

Bocalom reforçou que apenas uma decisão judicial poderá definir se Vilas Boas deverá ser afastado definitivamente.

“Se houver comprovação de culpa, evidentemente ele não poderá continuar. Mas antes de ser julgado, é muito ruim destruir a reputação das pessoas”, concluiu.

PUBLICIDADE
