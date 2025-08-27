Metade dos gamers brasileiros pretende comprar GTA 6 no lançamento, mesmo com preço de até R$ 600

A expectativa para o lançamento de GTA 6 já é considerada um dos maiores fenômenos recentes da indústria dos games. De acordo com a pesquisa GTA VI: Hype, consumo e cultura gamer, realizada pela Go Gamers, quase 50% dos jogadores brasileiros pretendem adquirir o título no lançamento, mesmo que o preço chegue a R$ 600.

O estudo, divulgado nesta terça-feira (26/8), entrevistou 1.200 pessoas no Brasil e revelou dados que vão além da disposição para pagar pelo game: 25,3% dos jogadores afirmaram que já trocaram de console para se preparar, enquanto outros 20% compraram PCs ou acessórios como headsets e joysticks visando à estreia.

O jogo, que será lançado em 26 de maio de 2026, estará disponível apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Impacto cultural

Segundo os analistas, o lançamento pode ter impacto comparável ao de grandes produções culturais como Vingadores: Ultimato ou Game of Thrones. “O hype em torno de GTA 6 não é só simbólico. Ele já está mobilizando consumo, desejo de pertencimento e mudanças no comportamento gamer”, explicou Carlos Silva, CEO da Go Gamers.

A pesquisa também mostra que o público no Brasil é diverso: a maioria dos fãs está entre Millennials (30 a 44 anos), seguidos pela Geração Z (15 a 29 anos).

Preço e percepção

Embora o valor oficial não tenha sido confirmado, há rumores de que GTA 6 será lançado nos Estados Unidos entre US$ 79,99 e US$ 99,99 — o que pode elevar o preço no Brasil para a faixa de R$ 500 a R$ 600. Entre os entrevistados, 24,2% disseram que comprariam mesmo achando caro e outros 25,1% consideram o preço acessível, totalizando quase metade dos gamers dispostos a pagar.

Para Mauro Berimbau, consultor da Go Gamers, esse comportamento representa o chamado “custo de pertencimento”: “O jogador aceita pagar mais para não ficar de fora da experiência coletiva do lançamento”.

Clássicos ainda no coração dos fãs

O levantamento também perguntou qual é o título favorito da franquia. GTA: San Andreas lidera com 48,9%, seguido por GTA 5 (20,4%) e o primeiro GTA de 1997 (18,6%). Mesmo com o sucesso de GTA Online, que mantém engajamento alto entre Millennials, o impacto cultural de San Andreas continua sendo o mais marcante.

📌 Fonte: Pesquisa Game Brasil (Go Gamers)/ Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet Notícias