27/08/2025
Universo POP
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix

Metade dos gamers brasileiros pretende comprar GTA 6 no lançamento, mesmo com preço de até R$ 600

Estudo mostra que expectativa pelo jogo já movimenta consumo de consoles, PCs e acessórios antes da estreia marcada para maio de 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A expectativa para o lançamento de GTA 6 já é considerada um dos maiores fenômenos recentes da indústria dos games. De acordo com a pesquisa GTA VI: Hype, consumo e cultura gamer, realizada pela Go Gamers, quase 50% dos jogadores brasileiros pretendem adquirir o título no lançamento, mesmo que o preço chegue a R$ 600.

Mesmo antes do lançamento a expectativa por GTA 6 já está movimentando consumo como troca de videogames, compra de PCs, acessórios e mais — Foto: Divulgação/PGB

Mesmo antes do lançamento a expectativa por GTA 6 já está movimentando consumo como troca de videogames, compra de PCs, acessórios e mais — Foto: Divulgação/PGB

O estudo, divulgado nesta terça-feira (26/8), entrevistou 1.200 pessoas no Brasil e revelou dados que vão além da disposição para pagar pelo game: 25,3% dos jogadores afirmaram que já trocaram de console para se preparar, enquanto outros 20% compraram PCs ou acessórios como headsets e joysticks visando à estreia.

O jogo, que será lançado em 26 de maio de 2026, estará disponível apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Impacto cultural

Segundo os analistas, o lançamento pode ter impacto comparável ao de grandes produções culturais como Vingadores: Ultimato ou Game of Thrones. “O hype em torno de GTA 6 não é só simbólico. Ele já está mobilizando consumo, desejo de pertencimento e mudanças no comportamento gamer”, explicou Carlos Silva, CEO da Go Gamers.

GTA: San Andreas ainda é o game mais aclamado entre os jogadores, mesmo com a popularidade de GTA 5 e GTA Online — Foto: Divulgação/PGB

GTA: San Andreas ainda é o game mais aclamado entre os jogadores, mesmo com a popularidade de GTA 5 e GTA Online — Foto: Divulgação/PGB

A pesquisa também mostra que o público no Brasil é diverso: a maioria dos fãs está entre Millennials (30 a 44 anos), seguidos pela Geração Z (15 a 29 anos).

Preço e percepção

Embora o valor oficial não tenha sido confirmado, há rumores de que GTA 6 será lançado nos Estados Unidos entre US$ 79,99 e US$ 99,99 — o que pode elevar o preço no Brasil para a faixa de R$ 500 a R$ 600. Entre os entrevistados, 24,2% disseram que comprariam mesmo achando caro e outros 25,1% consideram o preço acessível, totalizando quase metade dos gamers dispostos a pagar.

Para Mauro Berimbau, consultor da Go Gamers, esse comportamento representa o chamado “custo de pertencimento”: “O jogador aceita pagar mais para não ficar de fora da experiência coletiva do lançamento”.

Clássicos ainda no coração dos fãs

O levantamento também perguntou qual é o título favorito da franquia. GTA: San Andreas lidera com 48,9%, seguido por GTA 5 (20,4%) e o primeiro GTA de 1997 (18,6%). Mesmo com o sucesso de GTA Online, que mantém engajamento alto entre Millennials, o impacto cultural de San Andreas continua sendo o mais marcante.

📌 Fonte: Pesquisa Game Brasil (Go Gamers)/ Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.