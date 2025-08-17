Metrópoles Endurance Cycling: atletas chegam animados para disputas

Os participantes do Metrópoles Endurance Cycling chegaram animados e ansiosos para a competição de ciclismo em Brasília. A primeira bateria larga às 7h; por isso, os atletas iniciaram a concentração logo nas primeiras horas do domingo (17/8), no Eixo Monumental, localizado no coração da capital federal. As provas contam com transmissão ao vivo e com imagens no YouTube do Metrópoles.
O Metrópoles Endurance Cycling é uma realização do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS), Inbras e Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo e parcerias do Dia a Dia Atacadista, Geap e Sesc DF.
Sônia da Costa Rossi, de 50 anos, compete na categoria Master Feminina e chegou animada para a prova. “Vai ser a minha primeira vez nesse trecho, estou bem esperançosa e gostei”, declarou ao Metrópoles.
Ela explicou também o que a motiva no esporte: “Em primeiro lugar, a saúde; também me manter ativa, e eu gosto de pedalar.” Por fim, Sônia elogiou a estrutura do evento: “Muito legal e muito boa. Isso é um incentivo para a gente”.
Edgar Xavier, de 35 anos, participa do Open Masculino e já competiu em outras provas de alto nível. “Esta é minha primeira prova de ciclismo em Brasília, mas já participei dos Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiros em 2025, no Alabama, nos Estados Unidos”, contou.
Triatleta, ele não costuma competir em provas exclusivas de ciclismo, mas decidiu aproveitar o Metrópoles Endurance. “Esse tipo de competição serve para variar o estímulo, aproveitar o ambiente e agradecer ao Metrópoles pela oportunidade de termos esta prova aqui”, disse.
Por fim, Edgar comentou as condições da prova: “O céu está bonito, o dia está lindo. É uma época boa para a gente ter esse tipo de disputa. Vai ser uma prova bem legal, o percurso é interessante, com essa parte de subida em frente ao Buriti. Acho que vai ser uma prova bem dinâmica e bem legal para a galera”.
Confira a programação deste domingo (17/8):
Primeira bateria – 7h – Master e Open (assista aqui)
Segunda bateria – 8h10 – Elite feminina (assista aqui)
Terceira bateria – 10h – Elite masculina (assista aqui)
O dia ainda vai contar com outras atividades para além da prova. A estrutura do evento disponibiliza um espaço kids, com brinquedos infláveis, e uma área de alimentação com food trucks. O DJ Nillo Zika comanda a música durante todo o evento.
O Metrópoles realizou, no sábado (16/8), um congresso técnico para tirar dúvidas dos atletas sobre a competição. A transmissão ao vivo aconteceu no YouTube e no Instagram do Metrópoles. Clique aqui para assistir.
O Metrópoles Endurance Cycling
A entrega de kits, realizada nesse sábado (16/8), contou com muita animação e alegria por parte dos atletas. Os competidores compareceram à Praça do Buriti para a retirada do material.
A prova é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso das competições de aquathlon, triatlo e natação em águas abertas, realizadas no último fim de semana de julho. Na ocasião, atletas profissionais e amadores participaram do evento que movimentou outro cartão-postal de Brasília: o Pontão do Lago Sul.
Confira as regras gerais da competição
- Não é permitido cortar caminho, empurrar outro atleta ou receber ajuda externa.
- Uso de fones de ouvido ou qualquer aparelho sonoro durante a prova é proibido.
- O atleta pode trocar de bicicleta durante a prova, desde que avise a um fiscal.
- Todos os atletas devem conhecer o percurso e estar presentes com antecedência para assinatura da súmula (encerramento 20 min antes da largada).
Onde será a prova?
- O circuito terá 3,9 km e será realizado no Eixo Monumental, entre a Praça do Cruzeiro e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF.
- A única categoria que competirá por distância (100 KM) é a Elite masculina, todas as demais disputarão por tempo.
- Conforme critérios estabelecidos pela CBC e Federação, os atletas inscritos no Metrópoles Endurance Cycling apenas poderão competir com bicicletas tipo ROAD ou SPEED. Desportistas com bicicletas TT ou MTB não terão direito a participar da prova.
Veja o mapa da prova:
Mapa da prova 100 KM Metrópoles
Confira as categorias do Metrópoles Endurance Cycling:
- Elite Masculino
- Elite Feminino
- Júnior Masculino
- Júnior Feminino
- Sub-23 Masculino
- Sub-23 Feminino
- Sub-30 Masculino
- Master A1
- Master A2
- Master B1
- Master B2
- Master C1
- Master C2
- Master D1
- Master D2
- Master Open Feminino
- Open Masculino
1ª BATERIA – Largada às 7h
- Master C1 (50 a 54 anos) – 17 voltas (66,3 km)
- Master C2 (55 a 59 anos) – 17 voltas (66,3 km)
- Master D1 (60 a 64 anos) – 13 voltas (50,7 km)
- Master D2 (65 a 69 anos) – 13 voltas (50,7 km)
- Open Masculino (16+ anos) – 7 voltas (27,3 km)
2ª BATERIA – Largada às 8h20
- Elite Feminino (23+ anos) – 21 voltas (81,9 km)
- Sub-23 Feminino (19 a 22 anos) – 21 voltas (81,9 km)
- Júnior Feminino (17 e 18 anos) – 21 voltas (81,5 km)
- Master B1 (40 a 44 anos) – 18 voltas (70 km)
- Master B2 (45 a 49 anos) – 18 voltas (70 km)
- Master Open Feminino (30+ anos) – 11 voltas (45,5 km)
3ª BATERIA – Largada às 10h30
- Elite Masculino (23+ anos) – 26 voltas (101,5 km)
- Sub-23 Masculino (19 a 22 anos) – 26 voltas (101,5 km)
- Júnior Masculino (17 e 18 anos) – 26 voltas (101,5 km)
- Sub-30 Masculino (23 a 29 anos) – 22 voltas (85,8 km)
- Master A1 (30 a 34 anos) – 21 voltas (81,9 km)
- Master A2 (35 a 39 anos) – 21 voltas (81,9 km)
Inscrição
- A inscrição é pessoal e intransferível. Usar o número de outro atleta pode resultar em desclassificação e até punições legais.
- O valor da inscrição pode ser parcialmente reembolsado (50%) se o pedido for feito com até 15 dias de antecedência. Após esse prazo, não há devolução.
Segurança e saúde
- É obrigatório o uso de capacete duro e afivelado durante toda a prova.
- Não é permitido competir com o dorso nu.
- Haverá ambulâncias no local, mas o atendimento médico será feito na rede pública.
Categorias
- Masculino: Open, Master A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2 e D1 e D2, Júnior, Sub-23 e Elite.
- Feminino: Júnior, Master (30+) e Elite.
Regras gerais
- Não é permitido cortar caminho, empurrar outro atleta ou receber ajuda externa.
- Uso de fones de ouvido ou qualquer aparelho sonoro durante a prova é proibido.
- O atleta pode trocar de bicicleta durante a prova, desde que avise a um fiscal.
- Todos os atletas devem conhecer o percurso e estar presentes com antecedência para assinatura da súmula (encerramento 20 min antes da largada).
Imagem e mídia
- Ao participar, o atleta autoriza o uso de sua imagem em fotos, vídeos e divulgações do evento, sem direito a remuneração.
Reclamações
- Só são aceitas por escrito, com taxa de R$ 200, até 30 minutos após a divulgação dos resultados.
- O valor é devolvido caso o recurso seja aceito.
- Reclamações coletivas não são permitidas.
Observações finais
- A organização pode alterar o percurso ou as regras por motivos de segurança, ou força maior.
- Todos os participantes assinam um termo de responsabilidade.
- A violação das regras pode acarretar desclassificação imediata.