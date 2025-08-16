Metrópoles Endurance Cycling: Elite Feminina terá transmissão ao vivo e com imagens

O Metrópoles Endurance Cycling será realizado neste domingo (17/8) e contará com transmissão ao vivo e com imagens pelo YouTube do Metrópoles. Assista à prova da Elite Feminina a partir das 8h:

O Metrópoles Endurance Cycling é uma realização do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS), Inbras e Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo e parcerias do Dia a Dia Atacadista, Geap e Sesc DF.

O Metrópoles Endurance Cycling

A prova é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso das competições de aquathlon, triatlo e natação em águas abertas, realizadas no último fim de semana de julho. Na ocasião, atletas profissionais e amadores participaram do evento que movimentou outro cartão-postal de Brasília: o Pontão do Lago Sul.

Confira as regras gerais da competição

Não é permitido cortar caminho, empurrar outro atleta ou receber ajuda externa.

Uso de fones de ouvido ou qualquer aparelho sonoro durante a prova é proibido.

O atleta pode trocar de bicicleta durante a prova, desde que avise a um fiscal.

Todos os atletas devem conhecer o percurso e estar presentes com antecedência para assinatura da súmula (encerramento 20 min antes da largada).

Onde será a prova?

O circuito terá 3,9 km e será realizado no Eixo Monumental, entre a Praça do Cruzeiro e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília–DF.

A única categoria que competirá por distância (100 km) é a Elite masculina, todas as demais disputarão por tempo.

Conforme critérios estabelecidos pela CBC e Federação, os atletas inscritos no Metrópoles Endurance Cycling apenas poderão competir com bicicletas tipo ROAD ou SPEED. Desportistas com bicicletas TT ou MTB não terão direito a participar da prova.

Veja o mapa da prova:

Mapa da prova 100 KM Metrópoles

Confira as categorias do Metrópoles Endurance Cycling:

Elite Masculino

Elite Feminino

Júnior Masculino

Júnior Feminino

Sub-23 Masculino

Sub-23 Feminino

Sub-30 Masculino

Master A1

Master A2

Master B1

Master B2

Master C1

Master C2

Master D1

Master D2

Master Open Feminino

Open Masculino

1ª BATERIA – Largada às 7h

Master C1 (50 a 54 anos) – 17 voltas (66,3 km)

Master C2 (55 a 59 anos) – 17 voltas (66,3 km)

Master D1 (60 a 64 anos) – 13 voltas (50,7 km)

Master D2 (65 a 69 anos) – 13 voltas (50,7 km)

Open Masculino (16+ anos) – 7 voltas (27,3 km)

2ª BATERIA – Largada às 8h40

Elite Feminino (23+ anos) – 21 voltas (81,9 km)

Sub-23 Feminino (19 a 22 anos) – 21 voltas (81,9 km)

Júnior Feminino (17 e 18 anos) – 21 voltas (81,5 km)

Master B1 (40 a 44 anos) – 18 voltas (70 km)

Master B2 (45 a 49 anos) – 18 voltas (70 km)

Master Open Feminino (30+ anos) – 11 voltas (45,5 km)

3ª BATERIA – Largada às 11h

Elite Masculino (23+ anos) – 26 voltas (101,5 km)

Sub-23 Masculino (19 a 22 anos) – 26 voltas (101,5 km)

Júnior Masculino (17 e 18 anos) – 26 voltas (101,5 km)

Sub-30 Masculino (23 a 29 anos) – 22 voltas (85,8 km)

Master A1 (30 a 34 anos) – 21 voltas (81,9 km)

Master A2 (35 a 39 anos) – 21 voltas (81,9 km)

Inscrição

A inscrição é pessoal e intransferível. Usar o número de outro atleta pode resultar em desclassificação e até punições legais.

O valor da inscrição pode ser parcialmente reembolsado (50%) se o pedido for feito com até 15 dias de antecedência. Após esse prazo, não há devolução.

Segurança e saúde

É obrigatório o uso de capacete duro e afivelado durante toda a prova.

Não é permitido competir com o dorso nu.

Haverá ambulâncias no local, mas o atendimento médico será feito na rede pública.

Categorias

Masculino: Open, Master A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2 e D1 e D2, Júnior, Sub-23 e Elite

Feminino: Júnior, Master (30+) e Elite

Regras gerais

Imagem e mídia

Ao participar, o atleta autoriza o uso de sua imagem em fotos, vídeos e divulgações do evento, sem direito à remuneração.

Reclamações

Só são aceitas por escrito, com taxa de R$ 200, até 30 minutos após a divulgação dos resultados.

O valor é devolvido caso o recurso seja aceito.

Reclamações coletivas não são permitidas.

Observações finais