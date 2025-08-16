16/08/2025
Universo POP
Metrópoles Endurance Cycling: Elite Feminina terá transmissão ao vivo e com imagens

Escrito por Metrópoles
metropoles-endurance-cycling:-elite-feminina-tera-transmissao-ao-vivo-e-com-imagens

O Metrópoles Endurance Cycling será realizado neste domingo (17/8) e contará com transmissão ao vivo e com imagens pelo YouTube do Metrópoles. Assista à prova da Elite Feminina a partir das 8h:

Leia também

Metrópoles Endurance Cycling é uma realização do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS), Inbras e Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo e parcerias do Dia a Dia Atacadista, Geap e Sesc DF.

O Metrópoles Endurance Cycling

A prova é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso das competições de aquathlon, triatlo e natação em águas abertas, realizadas no último fim de semana de julho. Na ocasião, atletas profissionais e amadores participaram do evento que movimentou outro cartão-postal de Brasília: o Pontão do Lago Sul.

Confira as regras gerais da competição

  • Não é permitido cortar caminho, empurrar outro atleta ou receber ajuda externa.
  • Uso de fones de ouvido ou qualquer aparelho sonoro durante a prova é proibido.
  • O atleta pode trocar de bicicleta durante a prova, desde que avise a um fiscal.
  • Todos os atletas devem conhecer o percurso e estar presentes com antecedência para assinatura da súmula (encerramento 20 min antes da largada).

Onde será a prova?

  • O circuito terá 3,9 km e será realizado no Eixo Monumental, entre a Praça do Cruzeiro e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília–DF.
  • A única categoria que competirá por distância (100 km) é a Elite masculina, todas as demais disputarão por tempo.
  • Conforme critérios estabelecidos pela CBC e Federação, os atletas inscritos no Metrópoles Endurance Cycling apenas poderão competir com bicicletas tipo ROAD ou SPEED. Desportistas com bicicletas TT ou MTB não terão direito a participar da prova.

Veja o mapa da prova:

Foto colorida do mapa da prova 100 KM Metrópoles - MetrópolesMapa da prova 100 KM Metrópoles

Confira as categorias do Metrópoles Endurance Cycling:

  • Elite Masculino
  • Elite Feminino
  • Júnior Masculino
  • Júnior Feminino
  • Sub-23 Masculino
  • Sub-23 Feminino
  • Sub-30 Masculino
  • Master A1
  • Master A2
  • Master B1
  • Master B2
  • Master C1
  • Master C2
  • Master D1
  • Master D2
  • Master Open Feminino
  • Open Masculino

1ª BATERIA – Largada às 7h

  • Master C1 (50 a 54 anos) – 17 voltas (66,3 km)
  • Master C2 (55 a 59 anos) – 17 voltas (66,3 km)
  • Master D1 (60 a 64 anos) – 13 voltas (50,7 km)
  • Master D2 (65 a 69 anos) – 13 voltas (50,7 km)
  • Open Masculino (16+ anos) – 7 voltas (27,3 km)

2ª BATERIA – Largada às 8h40

  • Elite Feminino (23+ anos) – 21 voltas (81,9 km)
  • Sub-23 Feminino (19 a 22 anos) – 21 voltas (81,9 km)
  • Júnior Feminino (17 e 18 anos) – 21 voltas (81,5 km)
  • Master B1 (40 a 44 anos) – 18 voltas (70 km)
  • Master B2 (45 a 49 anos) – 18 voltas (70 km)
  • Master Open Feminino (30+ anos) – 11 voltas (45,5 km)

3ª BATERIA – Largada às 11h

  • Elite Masculino (23+ anos) – 26 voltas (101,5 km)
  • Sub-23 Masculino (19 a 22 anos) – 26 voltas (101,5 km)
  • Júnior Masculino (17 e 18 anos) – 26 voltas (101,5 km)
  • Sub-30 Masculino (23 a 29 anos) – 22 voltas (85,8 km)
  • Master A1 (30 a 34 anos) – 21 voltas (81,9 km)
  • Master A2 (35 a 39 anos) – 21 voltas (81,9 km)

Inscrição

  • A inscrição é pessoal e intransferível. Usar o número de outro atleta pode resultar em desclassificação e até punições legais.
  • O valor da inscrição pode ser parcialmente reembolsado (50%) se o pedido for feito com até 15 dias de antecedência. Após esse prazo, não há devolução.

Segurança e saúde

  • É obrigatório o uso de capacete duro e afivelado durante toda a prova.
  • Não é permitido competir com o dorso nu.
  • Haverá ambulâncias no local, mas o atendimento médico será feito na rede pública.

Categorias

  • Masculino: Open, Master A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2 e D1 e D2, Júnior, Sub-23 e Elite
  • Feminino: Júnior, Master (30+) e Elite

Imagem e mídia

  • Ao participar, o atleta autoriza o uso de sua imagem em fotos, vídeos e divulgações do evento, sem direito à remuneração.

Reclamações

  • Só são aceitas por escrito, com taxa de R$ 200, até 30 minutos após a divulgação dos resultados.
  • O valor é devolvido caso o recurso seja aceito.
  • Reclamações coletivas não são permitidas.

Observações finais

  • A organização pode alterar o percurso ou as regras por motivos de segurança, ou força maior.
  • Todos os participantes assinam um termo de responsabilidade.
  • A violação das regras pode acarretar desclassificação imediata.
