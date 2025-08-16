Metrópoles Endurance Cycling: Elite Feminina terá transmissão ao vivo e com imagens

O Metrópoles Endurance Cycling será realizado neste domingo (17/8) e contará com transmissão ao vivo e com imagens pelo YouTube do Metrópoles. Assista à prova da Elite Feminina a partir das 8h:
O Metrópoles Endurance Cycling é uma realização do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS), Inbras e Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo e parcerias do Dia a Dia Atacadista, Geap e Sesc DF.
O Metrópoles Endurance Cycling
A prova é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso das competições de aquathlon, triatlo e natação em águas abertas, realizadas no último fim de semana de julho. Na ocasião, atletas profissionais e amadores participaram do evento que movimentou outro cartão-postal de Brasília: o Pontão do Lago Sul.
Confira as regras gerais da competição
- Não é permitido cortar caminho, empurrar outro atleta ou receber ajuda externa.
- Uso de fones de ouvido ou qualquer aparelho sonoro durante a prova é proibido.
- O atleta pode trocar de bicicleta durante a prova, desde que avise a um fiscal.
- Todos os atletas devem conhecer o percurso e estar presentes com antecedência para assinatura da súmula (encerramento 20 min antes da largada).
Onde será a prova?
- O circuito terá 3,9 km e será realizado no Eixo Monumental, entre a Praça do Cruzeiro e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília–DF.
- A única categoria que competirá por distância (100 km) é a Elite masculina, todas as demais disputarão por tempo.
- Conforme critérios estabelecidos pela CBC e Federação, os atletas inscritos no Metrópoles Endurance Cycling apenas poderão competir com bicicletas tipo ROAD ou SPEED. Desportistas com bicicletas TT ou MTB não terão direito a participar da prova.
Veja o mapa da prova:
Mapa da prova 100 KM Metrópoles
Confira as categorias do Metrópoles Endurance Cycling:
- Elite Masculino
- Elite Feminino
- Júnior Masculino
- Júnior Feminino
- Sub-23 Masculino
- Sub-23 Feminino
- Sub-30 Masculino
- Master A1
- Master A2
- Master B1
- Master B2
- Master C1
- Master C2
- Master D1
- Master D2
- Master Open Feminino
- Open Masculino
1ª BATERIA – Largada às 7h
- Master C1 (50 a 54 anos) – 17 voltas (66,3 km)
- Master C2 (55 a 59 anos) – 17 voltas (66,3 km)
- Master D1 (60 a 64 anos) – 13 voltas (50,7 km)
- Master D2 (65 a 69 anos) – 13 voltas (50,7 km)
- Open Masculino (16+ anos) – 7 voltas (27,3 km)
2ª BATERIA – Largada às 8h40
- Elite Feminino (23+ anos) – 21 voltas (81,9 km)
- Sub-23 Feminino (19 a 22 anos) – 21 voltas (81,9 km)
- Júnior Feminino (17 e 18 anos) – 21 voltas (81,5 km)
- Master B1 (40 a 44 anos) – 18 voltas (70 km)
- Master B2 (45 a 49 anos) – 18 voltas (70 km)
- Master Open Feminino (30+ anos) – 11 voltas (45,5 km)
3ª BATERIA – Largada às 11h
- Elite Masculino (23+ anos) – 26 voltas (101,5 km)
- Sub-23 Masculino (19 a 22 anos) – 26 voltas (101,5 km)
- Júnior Masculino (17 e 18 anos) – 26 voltas (101,5 km)
- Sub-30 Masculino (23 a 29 anos) – 22 voltas (85,8 km)
- Master A1 (30 a 34 anos) – 21 voltas (81,9 km)
- Master A2 (35 a 39 anos) – 21 voltas (81,9 km)
Inscrição
- A inscrição é pessoal e intransferível. Usar o número de outro atleta pode resultar em desclassificação e até punições legais.
- O valor da inscrição pode ser parcialmente reembolsado (50%) se o pedido for feito com até 15 dias de antecedência. Após esse prazo, não há devolução.
Segurança e saúde
- É obrigatório o uso de capacete duro e afivelado durante toda a prova.
- Não é permitido competir com o dorso nu.
- Haverá ambulâncias no local, mas o atendimento médico será feito na rede pública.
