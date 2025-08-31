Metrópoles Talks: não perca o bate-papo cheio de insights com Deborah Secco

Sol, Darlene, Íris, Bruna. Deborah Secco tem uma carreira marcada por personagens complexas. A atriz, conhecida pela versatilidade, é a próxima atração do Metrópoles Talks, em São Paulo. No talk “Confissões de uma ex-adolescente”, ela abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras. O evento será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

Em um bate-papo cheio de insights, Deborah Secco compartilhará aprendizados da jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

Uma das atrizes mais reconhecidas do Brasil, Deborah Secco é dona de uma trajetória de mais de três décadas na televisão, no cinema e no teatro. A estreia na TV ocorreu ainda na infância, em campanhas publicitárias, e, aos 11 anos, já atuava na primeira novela, “Mico Preto”, na Rede Globo. Desde então, construiu uma carreira sólida e de grande impacto na dramaturgia brasileira.

Além de impacto no entretenimento, Deborah é uma figura influente na mídia e nos negócios, sendo uma das personalidades mais citadas pela imprensa e um ícone de engajamento nas redes sociais.

Mulher de posicionamento firme, ela é conhecida por usar a imagem para abrir conversas relevantes sobre temas urgentes da sociedade — desde os estigmas da saúde mental até o empoderamento feminino, passando por maternidade real, relacionamentos e os desafios da autoimagem em meio à pressão estética e midiática.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla