Michelle Bolsonaro: “Repugnante” caso de tio preso por pornografia infantil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou neste sábado (2/8) após a prisão de seu tio, Gilberto Firmo Ferreira, detido na sexta-feira (1º/8) em Ceilândia (DF), sob a acusação de armazenar e compartilhar pornografia infantil. Após audiência de custódia, ele recebeu liberdade provisória, mas seguirá respondendo ao processo.

Michelle, que está em missão no Pará, afirmou ter recebido a notícia com “indignação e profunda tristeza”. Em nota divulgada à imprensa, ela repudiou veementemente o suposto envolvimento do parente com crimes contra crianças.

“Trata-se de um crime vergonhoso, não somente por sua gravidade, mas principalmente porque fere profundamente a dignidade humana de crianças e adolescentes”, declarou.

A ex-primeira-dama destacou que não mantém qualquer tipo de relação ou convivência com o investigado há mais de 18 anos, apesar do laço familiar. Ela considerou a conduta “lastimável, revoltante e repugnante” e afirmou que, se comprovadas as acusações, espera que ele “receba integralmente o peso da justiça”.

Michelle reforçou sua atuação como defensora dos direitos de crianças e adolescentes e afirmou que a responsabilização deve ocorrer “inclusive para parentes que pratiquem qualquer tipo de violação aos valores humanos fundamentais”.

Ela também criticou qualquer tentativa de associar sua imagem ao caso: “Rejeito com veemência qualquer tentativa de atrelar meu nome ou minha reputação pessoal e profissional a atos praticados por terceiros, parentes ou não”.

A ex-primeira-dama encerrou a nota reafirmando seu compromisso com a proteção dos mais vulneráveis e disse que continuará “orando” para que o parente “abandone toda e qualquer prática ilícita e impura”.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal.