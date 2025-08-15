15/08/2025
Michelle desmente deputado e nega churrasco para Bolsonaro

Ex-primeira-dama pediu respeito ao momento e disse que visita de Zucco foi apenas para fins humanitários

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro refutou publicamente a versão do deputado Luciano Zucco (PL-RS) sobre um churrasco durante a visita a Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Em uma postagem no Instagram, Michelle desmentiu a informação e esclareceu que o encontro “não contou com a nossa anuência” para fins sociais.

Michelle agradeceu o “carinho que muitos desejam transmitir” a Bolsonaro – (crédito: AFP)

Ela afirmou que a visita de Zucco foi “restrita, breve e voltada exclusivamente a fins humanitários”, pedindo que os próximos visitantes “compreendam e respeitem a sensibilidade do momento” para não prejudicar a imagem do ex-presidente.

Por sua vez, Luciano Zucco relatou que visitou Bolsonaro como amigo e líder da oposição para tratar de temas como a anistia para os presos do 8 de janeiro e o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.Michelle Bolsonaro afirma não consentir com visita

Redigido por Contilnet.

