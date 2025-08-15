Michelle diz que atitude de Zucco (PL) prejudica Bolsonaro na prisão

Michelle Bolsonaro reprovou a iniciativa do deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, de fazer um churrasco para Jair Bolsonaro durante visita ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar.

Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes (STF), a visita ocorreu nessa quinta-feira (14/8), mas, segundo a ex-primeira-dama, sem a picanha anunciada pelo parlamentar.

“O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários — e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu”, escreveu Michelle.

“Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro“, finalizou a ex-primeira-dama.

Em publicação numa rede social antes de se deslocar para a residência de Bolsonaro, em Brasília, Zucco apareceu com duas peças de carne na mão dizendo que prepararia uma refeição para o aliado.

O entorno do ex-presidente teme que o STF ponha um fim às visitas com a justificativa de que estão em desalinho com um ambiente de prisão domiciliar.