12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Michelle leva bolo com fotos dos filhos para Bolsonaro no Dia dos Pais

Michelle chegou ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h, conforme imagens registradas pelo Metrópoles

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi à porta do condomínio em que mora com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste domingo (10/8).

Michelle leva bolo com fotos dos filhos para Bolsonaro no Dia dos Pais. Foto: Reprodução

Michelle chegou ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h, conforme mostra o vídeo abaixo:

Ela entregou ao ex-presidente um bolo assinado pela loja Maria Amélia Doces, que fica em frente ao condomínio onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. O bolo tem pasta na cor verde e foi decorado com fotos de Bolsonaro e dos filhos, em homenagem ao Dia dos Pais.

Visitas liberadas

Bolsonaro poderá receber visitas de oito familiares neste Dia dos Pais após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente, cumpre prisão domiciliar, solicitou a liberação para receber sogros, sobrinhos, nora e neta, além de parentes que não estavam incluídos em decisão anterior.

Portanto, poderão visitar Bolsonaro neste domingo (10/8) os seguintes familiares:

  • Vicente de Paulo Reinaldo, sogro;
  • Maisa Torres Antunes, sogra;
  • Arthur Torres Dourado, sobrinho;
  • Alice Torres Dourado, sobrinha;
  • Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação;
  • Fernanda Antunes Figueira, nora;
  • Martha Selier, companheira do filho Carlos Bolsonaro;
  • Julia Seillier Bolsonaro, neta.

As visitas poderão ocorrer entre 10h e 18h, seguindo as condições já determinadas pelo STF, como a proibição do uso de celulares e de registros em vídeo durante a permanência no local.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.