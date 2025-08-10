Michelle leva bolo com fotos dos filhos para Bolsonaro no Dia dos Pais

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi à porta do condomínio em que mora com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste domingo (10/8).

Michelle chegou ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h, conforme mostra o vídeo abaixo:

Ela entregou ao ex-presidente um bolo assinado pela loja Maria Amélia Doces, que fica em frente ao condomínio onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. O bolo tem pasta na cor verde e foi decorado com fotos de Bolsonaro e dos filhos, em homenagem ao Dia dos Pais.

Visitas liberadas

Bolsonaro poderá receber visitas de oito familiares neste Dia dos Pais após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente, cumpre prisão domiciliar, solicitou a liberação para receber sogros, sobrinhos, nora e neta, além de parentes que não estavam incluídos em decisão anterior.

Portanto, poderão visitar Bolsonaro neste domingo (10/8) os seguintes familiares:

Vicente de Paulo Reinaldo, sogro;

Maisa Torres Antunes, sogra;

Arthur Torres Dourado, sobrinho;

Alice Torres Dourado, sobrinha;

Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criação;

Fernanda Antunes Figueira, nora;

Martha Selier, companheira do filho Carlos Bolsonaro;

Julia Seillier Bolsonaro, neta.

As visitas poderão ocorrer entre 10h e 18h, seguindo as condições já determinadas pelo STF, como a proibição do uso de celulares e de registros em vídeo durante a permanência no local.