Michelle Melo destaca urgência no transporte aéreo sanitário durante sessão na ALEAC

A parlamentar destacou a necessidade de agilizar a autorização de pouso e decolagem em pistas de aeroportos

Na manhã desta quarta-feira (13), em plenário na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), a deputada estadual Dra. Michelle Melo chamou atenção para questões críticas relacionadas à saúde e à vida da população do estado.

Michelle Melo/Foto: Railton Araújo

Em seu pronunciamento, a parlamentar destacou a necessidade de agilizar a autorização de pouso e decolagem em pistas de aeroportos, com atenção especial para a pista de Trauacá. Segundo Dra. Michelle, problemas recentes no transporte aéreo sanitário evidenciam a urgência de medidas que garantam socorro rápido e eficiente.

“Não podemos menosprezar a perda de uma vida pelo fato do socorro não chegar a tempo. Todas as vidas importam, e a perda de uma vida é a perda de um valor incalculável”, afirmou.

A deputada informou que sua equipe já iniciou o levantamento de todas as pistas do estado, verificando quais possuem autorização noturna para voos de transporte sanitário e o alinhamento com o secretário de saúde estadual que se comprometeu a fazer tratativas a nível de governo federal para que essas autorizações sejam dadas o mais rápido possível com o objetivo de evitar tragédias em decorrência da demora do transporte aéreo sanitário.

Dra. Michelle Melo reforçou que seu mandato trabalha prioritariamente para garantir que soluções efetivas sejam encontradas, ressaltando o compromisso com a população e a defesa do direito à vida.

