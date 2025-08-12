12 de agosto de 2025
Michelle Melo destina emenda parlamentar para fortalecer a Escola de Luta Livre em Rio Branco

O evento aconteceu na Escola Glória Peres no bairro Xavier Maia

Na noite da última segunda-feira (11), a deputada estadual Dra. Michelle Melo participou de um momento especial para a comunidade do bairro Xavier, entregando recursos, através de uma emenda parlamentar destinada ao fortalecimento do esporte no Acre, beneficiando diretamente a Escola de Luta Livre do professor Joamerson Andrade.

O projeto é também um meio de valorizar o esporte/Foto: Assessoria

 

“Hoje, me sinto instrumento de Deus para ajudar vocês a não desistirem. A política, quando feita com amor e propósito, é para isso: servir e abrir caminhos”, declarou, reforçando que a parceria com projetos sociais para a nossa juventude,  com compromisso e dedicação, faz a diferença na vida de todos.

A cerimônia aconteceu na Escola Glória Peres no bairro Xavier Maia. O encontro foi marcado não apenas pela entrega de materiais esportivos, adquiridos com o recurso da emenda, mas também por palavras de incentivo e reconhecimento ao trabalho realizado pelos professores e voluntários que dedicam tempo e energia para transformar vidas por meio do esporte.

Em sua fala, Dra. Michelle Melo destacou que o esporte é mais que atividade física, é ferramenta de transformação social.

“Vocês não são crianças ou adultos vazios. Aqui, vocês aprendem valores para a vida, a competir sem machucar, a persistir, a ter disciplina e foco. A maior competição é com a gente mesmo, para não desistir dos nossos sonhos”,

Mais do que uma entrega de recursos, a noite foi marcada pela valorização do esporte como caminho para formar cidadãos mais preparados, disciplinados e esperançosos.

“Hoje é dia de vitória”, concluiu a deputada, em meio aos aplausos e sorrisos de quem acredita que o esporte salva vidas.

Veja mais fotos:

