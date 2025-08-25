25/08/2025
Michelle Melo leva saúde e lazer para a Transacreana com o Gabinete Itinerante “Gente Cuidando de Gente

A deputada estadual Dra. Michelle Melo reafirmou, mais uma vez, seu compromisso de estar ao lado da população ao realizar neste sábado mais uma edição do Gabinete Itinerante – Gente Cuidando de Gente, desta vez na comunidade da Transacreana.

Com uma iniciativa que une cuidado, acolhimento e presença efetiva, Michelle levou atendimento médico gratuito com clínico geral, ortopedista e dentista, aproximando a saúde de quem mais precisa e muitas vezes encontra barreiras para chegar até os serviços na capital.

Mas a ação não parou por aí. Pensando em cada família, a deputada também garantiu um espaço de diversão e lazer para as crianças, com pula-pula, brincadeiras lúdicas e distribuição de pipoca, cachorro-quente e doces, transformando o dia em uma verdadeira festa comunitária.

Em suas palavras, Michelle destacou que a política precisa estar onde o povo está.

“O nosso mandato não se limita às paredes da Assembleia Legislativa. Ele caminha, chega nas comunidades, toca as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da política: cuidar de gente, olhar no olho, escutar e dar respostas concretas. É isso que me move todos os dias.”

A ação na Transacreana reforça a marca do mandato de Michelle Melo, uma política humana, próxima e transformadora, que leva dignidade, esperança e cuidado para além dos gabinetes oficiais.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo

