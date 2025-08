Mileide Mihaile celebra conclusão da obra da nova mansão: “Sonhando com o nosso lar”

Mileide Mihaile, de 36 anos, celebrou nesta terça-feira (5/8) a conquista da casa nova. A influenciadora compartilhou o relato de como foi lidar com os três anos de obra da mansão, que agora, ao lado do filho Yhudy, fruto do antigo relacionamento com Wesley Safadão, ela finalmente pode chamar de lar.

“3 anos sem o sentimento de pertencimento. 3 anos sonhando com o nosso lar. Demorou mais do que eu imaginava, mas chegou. Não foi fácil. Tive que engolir o choro muitas vezes, sorrir mesmo com o coração apertado e seguir em frente quando tudo dentro de mim queria parar. Teve provação, tropeço, fui enrolada, teve julgamento… e, mesmo assim, eu continuei. (E meio que sempre foi assim na minha vida, nada vem fácil”, contou ela, ao mostrar registros da transformação do local.

Mileide Mihaile Portal LeoDias Mileide Mihaile e Yhudy Lima Foto/Cadu Franco Mileide Mihaile e Yhudy Lima Foto/Cadu Franco Mileide Mihaile se prepara para o São João de 2025 Reprodução: Instagram/Mileide Mihaile Portal LeoDias

Mileide ainda comentou sobre os desafios enfrentados durante o processo: “Fui chamada de “menininha”, como se não soubessem da força que carrego. Mas eu sabia o que estava construindo em silêncio. Sabia que, no tempo certo, as coisas iam se alinhar. E aqui estou. De pé. Com o coração transbordando de gratidão”.

“Essa casa não é só uma conquista material. É um recomeço. É o lugar onde meu filho vai crescer e se tornar um homem cercado de amor, onde minha mãe vai receber o cuidado que ela merece, onde eu vou poder respirar em paz. Será nosso abrigo e com tudo do nosso jeitinho, respeitando o ritmo e a rotina da nossa família”, celebrou.

A influenciadora ainda agradeceu o apoio dos seguidores e fãs, que mandaram mensagem e ajudaram, de alguma forma, durante o processo de reforma.