25/08/2025
Minecraft Survival: 10 Seeds insanas para quem busca desafio máximo

Ilhas misteriosas, vilas abandonadas, cavernas intermináveis e até mansões assombradas estão entre os mundos mais difíceis para sobreviver

Se a ideia é tornar a sobrevivência no Minecraft uma verdadeira missão impossível, as chamadas Seeds extremas são o caminho certo. Cada código gera um mundo único, com cenários que vão de ilhas isoladas a cidades abandonadas cheias de zumbis, testando ao limite as habilidades dos jogadores no modo Survival.

Jogadores em busca de um grande desafio em Minecraft podem experimentar essas 10 Seeds com dificuldade extrema — Foto: Divulgação/Mojang

A seguir, confira 10 das Seeds mais desafiadoras para Xbox Series X|S, PS5, PS4, PC (Java e Windows Edition), Nintendo Switch e mobile (Android e iOS):

🌋 1. Ilha de Cogumelos no Oceano

Seed: 1920597801723635057
Um dos biomas mais raros do jogo: cogumelos gigantes e vacas Mooshroom. Apesar da fartura inicial de sopa de cogumelos, o isolamento oceânico e a presença de um posto de Pillagers e templos nas redondezas tornam a sobrevivência bem complicada.

🏚 2. Aventura na Mansão

Seed: 1920597806638889562
Nascer dentro de uma Mansão da Floresta infestada de Illagers é começar no modo hardcore. Se sobreviver, os baús escondem recompensas valiosas, como o Totem da Imortalidade.

⛏ 3. Vila com cavernas subterrâneas

Seed: 1920597805936688817
À primeira vista, uma vila pacífica. Logo abaixo, uma imensa rede de cavernas e ravinas interligadas, com risco constante de quedas, monstros e perda de recursos.

🌊 4. Desafio Oceânico

Seed: 821375173580374513
Poucos recursos em terra firme, mas repleto de Monumentos Oceânicos com Guardiões e Guardiões Anciões. Recompensas raras, como esponjas e prismarinho, justificam o perigo.

🧟 5. Cidade Abandonada

Seed: -4786080377060015467
Uma vila tomada por zumbis, mas cheia de plantações. O destaque é a Câmara do Desafio, estrutura da atualização 1.21, que lança ondas de monstros em troca de itens raros.

🌸 6. Cerejeiras e Vila do Lago

Seed: 17986988
Uma das Seeds mais bonitas — campos de cerejeiras ao redor de uma vila flutuante no lago. Charmosa, mas vulnerável a ataques de monstros aquáticos.

🏝 7. Três Ilhas Misteriosas

Seed: 482838561269378721
Cada ilha tem uma vila e, embaixo de todas elas, uma Fortaleza com Portal do Fim. Ideal para quem quer chegar rápido ao desfecho do jogo, mas sobrevivendo em espaço limitado.

❄️ 8. Vila e Montanha Congeladas

Seed: 5447000000010394973
Cenário digno de Game of Thrones: uma vila em meio a uma montanha gelada com cavernas profundas e, nas proximidades, um Jardim Sombrio habitado pelo Rangedor.

⚔️ 9. Quartel-general dos Pillagers

Seed: -3080393096631400622
Um posto dos saqueadores no alto de um penhasco vertical. Tomar a torre é quase impossível sem planejamento, mas pode render uma base incrível.

🚢 10. Vila do Naufrágio

Seed: 8067283628575102279
Uma vila e um navio “naufragado” na mesma ilha. O espaço limitado obriga a improvisar desde o começo, explorando os baús do navio enquanto busca expansão.

📌 Fontes: Screen Rant, Reddit e Donjonemine
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

