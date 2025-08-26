Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes







O Ministério da Cultura (MinC) lançou chamada pública para o mapeamento nacional de espaços de exibição cinematográfica. Realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o estudo é o primeiro passo concreto para a criação da Rede de Salas Públicas de Cinema, iniciativa que visa ampliar e democratizar o acesso à produção audiovisual brasileira.

O formulário para cadastro fica disponível online até 19 de setembro e mobiliza gestores de espaços em instituições federais – como universidades, institutos federais e museus – e também as salas que foram apoiadas pela Lei Paulo Gustavo, a cadastrarem seus espaços.

‘’O objetivo é coletar informações sobre a infraestrutura, o modelo de gestão e a programação de cada local. A partir dos dados coletados, o MinC poderá desenvolver ações mais eficazes para a adaptação e modernização de salas, além de fomentar a integração e a capacitação dos exibidores’’, explica em nota o Ministério da Cultura.

Segundo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, o estudo será o alicerce de uma política pública que enxerga o cinema como um direito cultural.

Em nota, a secretária diz que o ministério está desenhando o mapa do futuro do cinema público no Brasil para entender onde estão os espaços, quem são os agentes que já fazem a cultura acontecer e como construir uma rede que leve o cinema nacional a todas as regiões do país.

“Mais do que ampliar o número de telas, o projeto visa fortalecer a formação de público, a circulação de obras nacionais e o cinema independente”, diz o ministério.