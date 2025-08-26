26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
ministerio-da-cultura-mapeia-espacos-publicos-de-exibicao-de-filmes


Logo Agência Brasil

O Ministério da Cultura (MinC) lançou chamada pública para o mapeamento nacional de espaços de exibição cinematográfica. Realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o estudo é o primeiro passo concreto para a criação da Rede de Salas Públicas de Cinema, iniciativa que visa ampliar e democratizar o acesso à produção audiovisual brasileira.

O formulário para cadastro fica disponível online até 19 de setembro e mobiliza gestores de espaços em instituições federais – como universidades, institutos federais e museus – e também as salas que foram apoiadas pela Lei Paulo Gustavo, a cadastrarem seus espaços.

Notícias relacionadas:

‘’O objetivo é coletar informações sobre a infraestrutura, o modelo de gestão e a programação de cada local. A partir dos dados coletados, o MinC poderá desenvolver ações mais eficazes para a adaptação e modernização de salas, além de fomentar a integração e a capacitação dos exibidores’’, explica em nota o Ministério da Cultura.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, o estudo será o alicerce de uma política pública que enxerga o cinema como um direito cultural.

Em nota, a secretária diz que o ministério está desenhando o mapa do futuro do cinema público no Brasil para entender onde estão os espaços, quem são os agentes que já fazem a cultura acontecer e como construir uma rede que leve o cinema nacional a todas as regiões do país.

“Mais do que ampliar o número de telas, o projeto visa fortalecer a formação de público, a circulação de obras nacionais e o cinema independente”, diz o ministério.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.