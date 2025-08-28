Ministério Público denuncia homem que mutilou cavalo no interior de SP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou denúncia de maus-tratos contra o homem que mutilou um cavalo, em Bananal, interior paulista. Na denúncia, o promotor argumenta que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz levou o animal à exaustão durante uma cavalgada e que, agindo com extrema crueldade, utilizou um facão para arrancar as patas do cavalo.

A denúncia ressalta ainda que o crime o desrespeito à vida, já que causou sofrimento desnecessário ao animal e ocasionou sua morte. Informações do laudo pericial divulgadas na quarta-feira (27/8) revelaram que o cavalo ainda estava vivo quando teve as patas cortadas.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O caso foi denunciado pela cantora Ana Castela

Reprodução/Instagram 2 de 3

Nas redes sociais, a cantora compartilhou fotos do animal e do suspeito

Reprodução/Instagram 3 de 3

Cavalo foi mutilado após uma cavalgada no dia 16 de agosto em Bananal

Reprodução/Instagram

Relembre o caso

O cavalo foi mutilado pelo tutor no dia 16 de agosto em Bananal, interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu durante uma cavalgada de cerca de 14 quilômetros. O responsável pelo animal teria cortado suas patas com um facão durante o percurso.

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, apontado como o tutor, relatou no boletim de ocorrência que desferiu os golpes porque achou que o cavalo estava morto.

Uma testemunha disse que o animal ficou “cansado” e se deitou no chão. Então, o homem teria sacado o facão e mutilado o animal.

O suspeito foi ouvido pela polícia no dia 18 e acabou liberado. Até o momento de publicação da reportagem, ninguém foi preso.

Cavalo estava vivo quando foi mutilado

De acordo com o delegado Rubens Luiz Fonseca Melo, responsável pelo caso, o animal ainda estava vivo quando teve as patas cortadas. O agente explicou o laudo pericial em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (27/8) ao lado da médica veterinária Luana Gesualdi. Conforme a veterinária, foram encontrados hematomas no animal, o que indica que ele estava vivo. “Quando o animal está sem vida, é um cadáver, você não consegue desferir golpes e causar hematomas. Só quando o animal está em vida”, afirmou.

A médica também explicou a ausência de sangue no local onde o cavalo foi encontrado. Segundo ela, isso aconteceu porque o animal estava desfalecido após uma exaustão extrema, ou seja, a pressão estava baixa e o sangue circula com menor intensidade. O delegado acrescentou que, como o animal estava nessas condições, o suspeito pode ter acreditado que ele estava sem vida.

Suspeito comenta o caso

Durante uma entrevista para a Rede Vanguarda, o tutor Andrey Queiroz afirmou que estava “embriagado e transtornado” durante o crime.

Leia também

“Não foi uma decisão [cortar as patas do cavalo]. Foi um ato de transtorno. Em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei, por cortar. Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros”, alegou.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Andrey. O espaço permanece aberto para manifestações.

Manifestação de entidades

A ativista pela causa animal Luísa Mell se manifestou nas redes, chamando o agressor de “covarde” e “monstro”, exigindo punição imediata aos responsáveis.

Já a Associação Nacional de Munícipios e Meio Ambiente (Anamma) emitiu uma nota de repúdio ao caso. “Oficiamos o Ministério Público de São Paulo (MPSP) para que, segundo o boletim de ocorrência, o homem investigado pelo crime responda pelo ato de crueldade, maus-tratos, crimes ambientais e outras tipificações.”