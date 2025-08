Ministro dos Transportes virá ao Acre com Lula para tratar das BRs 364 e 317, diz Jorge Viana

Durante visita ao Ministério dos Transportes, em Brasília, o senador Jorge Viana se reuniu com o ministro Renan Filho para alinhar os preparativos da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre nesta sexta-feira (8). O principal foco da agenda será a BR-364, uma das vias mais estratégicas para o desenvolvimento do estado.

Além da BR-364, a comitiva federal também vai discutir obras e ações ligadas à BR-317, à construção da nova ponte em Rodrigues Alves e à futura ferrovia bioceânica. “Quem é acreano sabe o quanto tudo isso é importante para nossa vida”, declarou Viana em vídeo gravado durante a reunião.

No encontro, o ministro Renan Filho destacou que os investimentos do governo federal nas rodovias do Acre são significativamente superiores aos realizados pela gestão anterior. “O ex-presidente Bolsonaro aplicou R$ 80 milhões por ano. Lula está aplicando R$ 500 milhões, em média”, afirmou o ministro.

Para 2025, está prevista a reconstrução de um trecho fundamental da BR-364, entre Sena Madureira e Feijó. Segundo Renan Filho, essa intervenção deve deixar a rodovia no melhor estado de conservação dos últimos anos. Ele também garantiu a execução de uma ação emergencial na estrada ainda este ano.

Outro ponto relevante discutido foi o lançamento do edital para a nova ponte sobre o Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves. A obra será considerada um marco logístico para a região do Juruá. “Queremos contratar em breve o edital da nova ponte de Cruzeiro do Sul”, confirmou o ministro.

A ferrovia bioceânica também entrou na pauta, embora ainda seja um projeto de longo prazo. Jorge Viana afirmou que o mais importante no momento é começar os estudos e garantir que o Acre esteja incluído de forma estratégica no traçado da ferrovia.

Por fim, o senador reforçou que a presença de Lula no Acre sinaliza um novo momento para o estado. “Estamos buscando, onde for preciso, construir dias melhores para o Acre. E essa visita é a prova disso”, concluiu Viana.