Ministro Mauro Campbell participa da abertura de inspeção do CNJ no Tribunal de Justiça do Acre

O ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça, esteve em Rio Branco nesta quinta-feira (27) para acompanhar o início da inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Ele integra a comitiva formada ainda pelas desembargadoras Agamenilde Dias e Simone Lucindo, pelo desembargador Arnoldo Camanho e por servidores da instituição. A equipe foi recepcionada durante sessão solene do Tribunal Pleno.

Na abertura da agenda, o TJAC destacou estar de portas abertas para colaborar com a Corregedoria Nacional de Justiça. Foram entregues todos os dados requeridos e as unidades e equipes do Judiciário acreano foram colocadas à disposição para atender às demandas da inspeção.

O presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, declarou que a instituição mantém compromisso com eficiência, governança e o direito de acesso à Justiça. Para ele, a presença do CNJ no Acre reforça a credibilidade e o fortalecimento de práticas administrativas e jurisdicionais.

“A inspeção é uma oportunidade de diálogo e fortalecimento. É um momento em que se examina conquistas, identificam-se desafios e se constroem caminhos para a melhoria contínua da prestação jurisdicional, em benefício do cidadão, que deve estar sempre em primeiro lugar”, afirmou Nogueira.

Durante o evento, o ministro Mauro Campbell destacou que o CNJ tem como missão dar unidade às práticas administrativas dos tribunais brasileiros, garantindo independência e integridade ao Judiciário. Ele ressaltou que a visita não tem caráter punitivo, mas de cooperação e disseminação de boas práticas.

“O CNJ não veio para protagonizar uma caça às bruxas. Estamos aqui para qualificar a prestação jurisdicional, dar unidade às rotinas e conhecer as boas práticas do TJAC, que podem ser replicadas em outros tribunais. Temos profundo respeito por desembargadores, juízes, servidores e servidoras desta Corte”, disse Campbell.