21/08/2025
Universo POP
Ministros de Lula indicaram antes que celular complicaria Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
Ministros do governo Lula indicaram saber, desde o início de agosto, que o celular de Jair Bolsonaro apreendido pela Polícia Federal (PF) em meados de julho complicaria a situação jurídica do ex-presidente.

Em 5 de agosto, a coluna noticiou que ministros de Lula diziam desconfiar que o celular estava por trás da ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro determinada  pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Para os ministros de Lula ouvidos pela coluna sob reserva, a participação do ex-presidente por vídeo nas manifestações do dia 3 de agosto não teria sido o único motivo para Moraes determinar a prisão dele.

“Acho que tem mais coisa aí. Não se esqueça de que eles estão com esses telefones apreendidos há quase 20 dias”, comentou um ministro do governo à coluna, na ocasião.

O auxiliar de Lula se referia à operação de 18 de julho, na qual a PF apreendeu um celular de Bolsonaro e fez buscas em endereços dele. No mesmo dia, o ex-presidente passou a usar tornozeleira eletrônica.

Pouco mais de um mês depois, a PF indiciou Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No relatório, a corporação elencou uma série de mensagens de celular que complicam o ex-presidente.

