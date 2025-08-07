Minoru Kinpara revela possíveis nomes que podem ser candidatos pelo PSDB em 2026

O secretário da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, afirmou que o PSDB no Acre está em fase de articulação para a formação de uma chapa competitiva nas eleições de 2026. A declaração foi feita nesta quinta-feira (7), durante a visita do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, ao estado.

Segundo Kinpara, a presença de Perillo reforçou o compromisso do partido em integrar o projeto político do governo Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, apontada como provável candidata ao Executivo estadual. “Estamos num momento de construção das primeiras conversas. A vinda do nosso presidente nacional reafirma o compromisso do PSDB em estar junto nesse projeto, com a nossa vice-governadora, nossa provável candidata ao governo em 2026, e também em parceria para montarmos a nossa chapa para deputado federal”, disse.

O secretário destacou que a legenda busca apoio do governo para fortalecer a nominata nas disputas proporcionais. Ele citou a possibilidade de alinhamento com outras siglas da base aliada, como PP, União Brasil e Podemos, e ressaltou que as conversas estão em andamento. “A gente precisa montar o nosso time e esse time está sendo construído. Como está todo mundo conversando, a gente não pode deixar o trem passar”, afirmou.

Entre os nomes ventilados por Kinpara para compor o quadro do PSDB estão o deputado estadual Pedro Longo, a ex-deputada federal Vanda Milani, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e o ex-deputado Pedro Pascoal. Ele preferiu não antecipar outras possíveis filiações. “Às vezes a gente até pode falar o nome e essa pessoa pode não vir. Vamos deixar a coisa acontecer, o momento para isso é agora, mais de um ano antes da eleição”, disse.

De acordo com o secretário, o objetivo é apresentar uma chapa “forte” para disputar cadeiras tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa do Acre.