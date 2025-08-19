Mioto toma atitude em meio a suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe

18/08/2025
Escrito por Metrópoles
Conhecidos por formarem um dos casais mais populares do sertanejo, Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o namoro em 2023. O relacionamento foi marcado por idas e vindas e terminou pela terceira vez em dezembro de 2024. Agora, em meio a rumores de aproximação da cantora com Zé Felipe, Mioto deixou de segui-la no Instagram.

As especulações sobre Ana Castela e Zé Felipe ganharam força em julho, quando ele viajou para encontrá-la em Orlando, nos Estados Unidos. No último domingo (17/8), os dois dividiram o palco em Buritama, interior de São Paulo, enquanto o público pedia um beijo.

Ana Castela e Gustavo Mioto

Ze Felipe e Ana Castela

2 de 4

Ana Castela

Reprodução3 de 4

Ana Castela e Gustavo Mioto

4 de 4

Gustavo Mioto e Ana Castela

Foto: Reprodução

Para chegar na cidade onde aconteceu a apresentação, Ana ainda pegou carona no jatinho do cantor, segundo revelou o jornalista Léo Dias. Apesar dos rumores, em julho, os dois negaram qualquer envolvimento amoroso.

Gustavo Mioto deixou de seguir a ex-namorada em meio à rumores que os dois teriam reatado o relacionamento. Apesar disso, a boiadera ainda segue o ex-companheiro. Enquanto isso, os indícios de uma aproximação de Ana castela e Zé Felipe também ganham força.

