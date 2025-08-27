Modelo acreana desfila para Lenny Niemeyer no Rio e segue carreira internacional; veja na coluna da Kelly

Beleza acreana: Gabby Dobbins desfila para Lenny Niemeyer no Rio e segue carreira internacional, confira tudo na coluna Kelly Kley

Carreira internacional

Neste mês, a modelo acreana Gabby Dobbins voltou a estampar a campanha da renomada loja Renner, reforçando seu destaque no cenário nacional da moda. Poucos dias depois, brilhou intensamente na passarela do Desfile V26, no Rio de Janeiro, desfilando com elegância a nova coleção da consagrada estilista Lenny Niemeyer e encantando o público presente. Promissora e em plena ascensão, Gabby já prepara as malas para a França, onde dará continuidade à sua carreira internacional.

Foto do V26 por Ze Takahashi.

Defensor Público Celso Araújo recebe homenagem surpresa em seu aniversário

No dia 11 de agosto, quem celebrou mais um ano de vida foi o competente defensor público Celso Araújo. A data especial foi marcada também por uma festa surpresa realizada no dia 12, na Defensoria Pública, em reconhecimento ao profissional e à pessoa tão querida que ele é.

Parabéns, Celso!

No Glamour da Semana

A jovem advogada Cynthia Moraes viveu um momento especial na última sexta-feira (22), ao receber oficialmente a sua carteira da OAB, em sessão solene realizada na sede da instituição. Um passo marcante em sua trajetória profissional, celebrado com elegância e emoção.

Premiação

No último dia 17 de agosto, em São Paulo, no bairro Tatuapé, a talentosa Fran Jabob brilhou ao ser premiada na Noite das Estrelas 2025. Reconhecida por seu talento e dedicação, ela recebeu o título de Artista Full Star Nacional em Micropigmentação de Sobrancelhas e Labial Beauty, consolidando ainda mais sua trajetória de sucesso na área da beleza.

Novo endereço

Flory Araújo está em novo endereço, pronta para atender você com ainda mais conforto e dedicação! Especialista em loiros, ruivos, cortes femininos, maquiagem, penteados e colorimetria, Flory preparou uma mega promoção imperdível: Morena iluminada + tonalização e escova de R$ 600 por apenas R$ 450.

O Studio Flory Araújo fica bem próximo ao Araujo do Tangará. Garanta já seu horário e transforme seu visual!

Agende seu horário: 68 99226-5751

Registro

A colunista social Jackie Pinheiro, que foi minha professora de moda e passarela na minha adolescência e hoje é minha colega no colunismo, está aproveitando suas férias no Havaí. Durante a estadia na ilha de Maui, mais precisamente em Ukumehame, Jackie se aventurou em uma aula de surfe, unindo lazer e estilo em cenário paradisíaco.

Dica

A advogada Cláudia Vasconcelos, que está em São Paulo em tratamento contra a endometriose, acaba de criar um Instagram para compartilhar sua experiência. No perfil, ela relata desde os primeiros sintomas até as etapas do tratamento, com o objetivo de alertar e ajudar outras mulheres que enfrentam a mesma condição.

Um verdadeiro canal de informação e apoio. Para acompanhar, siga: @claudiavasconcelosbrito.

Niver Sophia

A turismóloga Sophia Medim celebrou mais um ano de vida no dia 19 de agosto. A comemoração veio com uma festa surpresa, realizada no sábado, dia 23, na área de lazer do Condomínio Reserva do Bosque. Meus parabéns à aniversariante!

Agosto Sale na Estetic Face!

A clínica está com uma super promoção: 3 ml de preenchimento por apenas R$ 2.998,90 ou 10x de R$ 198,90.

Garanta seu horário e realce sua beleza!

Agendamento: 68 99600-2514

Show em Brasília

O cantor Thiaguinho agitou Brasília com a turnê Tardezinha neste sábado (23/8). Entre os presentes, a jornalista e grande fã Paula Martinello marcou presença acompanhada de amigos e do esposo, o deputado federal Roberto Duarte.

Parabéns, Dra. Ana Carolina!

Quem celebra aniversário hoje, 27 de agosto, é a competente fisioterapeuta Dra. Ana Carolina de Almeida. Ela comemora a data em São Paulo, cercada pelo esposo, pela filha e por amigos. Muitos parabéns!

Viva a Mirla !

A assessora parlamentar Mirla Sales celebrou mais um ano de vida no dia 11 de agosto e comemorou a data em grande estilo no dia 16, no Espaço Náuas, em Rio Branco. A festa foi animadíssima, com boa música, comida deliciosa e muitos convidados contagiados pela alegria. Assim como a aniversariante, o evento foi marcante, alegre e inesquecível.