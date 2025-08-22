Monitorado por tornozeleira eletrônica é encontrado morto em área de mata no interior do Acre

Arizon Barbosa dos Santos, de 25 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (21) em uma área de mata localizada na Rua 5, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil, município acreano na fronteira com o Peru.
De acordo com informações, populares que passavam pelo local, por volta das 13h, avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição se deslocou até a região e confirmou o óbito.
O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) de Brasiléia foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.
As autoridades informaram que Arizon cumpria medidas judiciais com uso de tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil de Assis Brasil investiga as circunstâncias da morte.