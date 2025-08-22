21/08/2025
Monitorado por tornozeleira eletrônica é encontrado morto em área de mata no interior do Acre

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) de Brasiléia foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo

Arizon Barbosa dos Santos, de 25 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (21) em uma área de mata localizada na Rua 5, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil, município acreano na fronteira com o Peru.

Arizon Barbosa dos Santos, de 25 anos, era monitorado por tornozeleira eletrônica e foi achado sem vida nesta quinta-feira (21)/Foto: ContilNet

De acordo com informações, populares que passavam pelo local, por volta das 13h, avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição se deslocou até a região e confirmou o óbito.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) de Brasiléia foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Corpo de Arizon foi encontrado em área de mata no bairro Bela Vista, em Assis Brasil; polícia investiga o caso/Foto: ContilNet

As autoridades informaram que Arizon cumpria medidas judiciais com uso de tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil de Assis Brasil investiga as circunstâncias da morte.

PUBLICIDADE
