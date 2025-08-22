21/08/2025
Morador em situação de rua sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado em Rio Branco

Crime ocorreu na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, nas proximidades da Rádio Difusora Acreana

O morador em situação de rua Alcimar Barros Alves, de 36 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (21), após ser atacado a golpes de terçado. O crime ocorreu na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, nas proximidades da Rádio Difusora Acreana, em Rio Branco.

Morador em situação de rua sofre tentativa de homicídio a golpes de terçado em Rio Branco. Foto: ContilNet

De acordo com testemunhas, Alcimar caminhava pela via pública quando foi surpreendido por um homem não identificado que, armado com um terçado, desferiu diversos golpes contra ele. Para se proteger, a vítima colocou as mãos no rosto e no pescoço, evitando ferimentos fatais. Ainda assim, sofreu cortes no braço direito, no braço esquerdo, na face, nos dedos e em uma das pernas. Após o ataque, o agressor fugiu.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado prestou os primeiros socorros e, após ser estabilizado, Alcimar foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

crime ocorreu na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, nas proximidades da Rádio Difusora Acreana. Foto: ContilNet

O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações.

