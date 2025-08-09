9 de agosto de 2025
Universo POP
Coluna da Márcia Abreu: aniversariantes e novidades da semana; confira aqui
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Morador resgata bicho-preguiça em risco de atropelamento no centro de Cruzeiro do Sul

Homem retirou o animal com segurança e acionou o Corpo de Bombeiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na noite de sexta-feira (8), um ato de cuidado com a fauna local chamou a atenção em Cruzeiro do Sul. Um morador resgatou uma preguiça que tentava atravessar a Avenida 25 de Agosto, nas proximidades da Praça da Juventude, área de intenso fluxo de veículos.

Morador resgata preguiça em risco de atropelamento no centro de Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

Ao perceber o perigo, o homem retirou o animal com segurança e acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou o encaminhamento adequado para o habitat natural da espécie.

Segundo o morador, a ação teve como objetivo evitar um possível atropelamento e preservar a vida do animal silvestre. A ocorrência reforça a importância da atenção e do respeito à fauna nativa na região urbana do município.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.