Morador resgata bicho-preguiça em risco de atropelamento no centro de Cruzeiro do Sul

Na noite de sexta-feira (8), um ato de cuidado com a fauna local chamou a atenção em Cruzeiro do Sul. Um morador resgatou uma preguiça que tentava atravessar a Avenida 25 de Agosto, nas proximidades da Praça da Juventude, área de intenso fluxo de veículos.

Ao perceber o perigo, o homem retirou o animal com segurança e acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou o encaminhamento adequado para o habitat natural da espécie.

Segundo o morador, a ação teve como objetivo evitar um possível atropelamento e preservar a vida do animal silvestre. A ocorrência reforça a importância da atenção e do respeito à fauna nativa na região urbana do município.

Veja o vídeo: