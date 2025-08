Moradora de Santa Rosa gasta dias em viagem para tirar RG dos filhos, mas não consegue devido a ponto facultativo

A dona de casa Aparecida Gonçalves teve um prejuízo significativo nesta segunda-feira (4) porque saiu de Santa Rosa do Purus, município do Acre isolado via terrestre, para Rio Branco, com o intuito de tirar o Registro Geral (RG) dos seus dois filhos pequenos, mas não conseguiu.

Isso porque seu atendimento estava agendado há algumas semanas, mas quando chegou à Central de Atendimentos (OCA) de Rio Branco – que abriu as portas mesmo com o ponto facultativo decretado pelo Governo, foi informada que o Instituto de Identificação, órgão responsável pela emissão do documento, está fechado nesta segunda.

Aparecida veio de barco, numa viagem que dura mais de dois dias, e terá um prejuízo de mais de 200 reais.

“Demorei mais de dois dias pra chegar aqui. Meu atendimento já estava agendado. Quando entrei na Oca, a moça me disse que não dava pra ser atendida por conta desse ponto facultativo. É um prejuízo pra mim que vim lá de Santa Rosa, de barco, e vou ter que pagar ida e volta duas vezes”, afirmou ao ContilNet.

A acreana já está se preparando para retornar ao município de Santa Rosa e só deve voltar a Rio Branco em setembro para conseguir o documento de identificação dos filhos.

“Triste isso. Estou aqui aguardando o carro pra voltar. Vou ter que pagar passagem de ida e volta de novo em setembro”, finalizou.

Procurada pela reportagem, a diretora da Oca, Fran Britto, disse que a Central está aberta nesta segunda, mesmo com a impossibilidade de atendimento em alguns setores, como o Instituto de Identificação, por exemplo, justamente para orientar a população sobre o reagendamento.

“Nós optamos por abrir hoje para acolher o cidadão, porque sabíamos que tinha órgão que tinha atendido agendado, e tem pessoas da zona rural e de outros municípios que não acompanham as notícias, principalmente nos finais de semana e nós sabíamos que elas viriam até a Oca mesmo com o aviso de ponto facultativo, porque estavam já agendadas pelo órgão. Estamos orientando elas sobre o reagendamento para o serviço do órgão”.