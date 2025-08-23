23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Moradora de Sena Madureira morre na capital acreana após complicações de saúde

Causa exata da morte de Elizabete Cerqueira, de 60 anos, ainda não foi oficialmente divulgada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Oriunda da Colônia Cachoeira, localizada próximo à sede da Reserva Cazumbá-Iracema, a moradora Elizabete Cerqueira Maia, de 60 anos, faleceu na manhã deste sábado (23), no pronto-socorro de Rio Branco.

Atualmente residindo em Sena Madureira, Elizabete apresentou inicialmente um quadro de infecção estomacal. Com o agravamento dos sintomas, exames médicos confirmaram que ela também havia contraído Covid-19 e dengue, o que motivou sua transferência do hospital de Sena Madureira para a capital acreana.

Moradora de Sena Madureira morre na capital acreana após complicações de saúde. Foto: Reprodução

Durante o final de semana, o estado de saúde de Elizabete piorou. Ela chegou a ser intubada e seria encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e foi a óbito.

Segundo informações repassadas por um dos filhos, o professor Renê, a causa exata da morte ainda não foi oficialmente divulgada, embora os médicos tenham identificado alguns problemas associados ao quadro clínico, como infecção, dengue e covid.

O falecimento de Elizabete causa consternação entre familiares, amigos e conhecidos da comunidade onde viveu. Ela deixa 5 filhos.

O sepultamento ocorrerá neste domingo às 7 horas da manhã, no cemitério São João Batista.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.