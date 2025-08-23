Moradora de Sena Madureira morre na capital acreana após complicações de saúde

Oriunda da Colônia Cachoeira, localizada próximo à sede da Reserva Cazumbá-Iracema, a moradora Elizabete Cerqueira Maia, de 60 anos, faleceu na manhã deste sábado (23), no pronto-socorro de Rio Branco.

Atualmente residindo em Sena Madureira, Elizabete apresentou inicialmente um quadro de infecção estomacal. Com o agravamento dos sintomas, exames médicos confirmaram que ela também havia contraído Covid-19 e dengue, o que motivou sua transferência do hospital de Sena Madureira para a capital acreana.

Durante o final de semana, o estado de saúde de Elizabete piorou. Ela chegou a ser intubada e seria encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e foi a óbito.

Segundo informações repassadas por um dos filhos, o professor Renê, a causa exata da morte ainda não foi oficialmente divulgada, embora os médicos tenham identificado alguns problemas associados ao quadro clínico, como infecção, dengue e covid.

O falecimento de Elizabete causa consternação entre familiares, amigos e conhecidos da comunidade onde viveu. Ela deixa 5 filhos.

O sepultamento ocorrerá neste domingo às 7 horas da manhã, no cemitério São João Batista.