Moradora oferece recompensa de R$ 1 mil por gato desaparecido em Rio Branco

Uma moradora de Rio Branco está à procura de seu gato de estimação, que desapareceu nas proximidades do Parque Horto Florestal e pode ter se afastado da região. O animal atende pelo nome de Tapioca, tem pelagem branca com manchas amareladas pelo corpo e estava sem coleira no momento em que sumiu.

A tutora, muito abalada com a perda, oferece recompensa de R$ 1.000,00 a quem encontrar ou fornecer informações que levem ao paradeiro do felino.

Quem tiver notícias pode entrar em contato pelos telefones (51) 98403-0724 ou (68) 98408-3916.