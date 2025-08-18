Moradores denunciam incêndios criminosos em área de lazer no bairro Vitória, em Rio Branco

Moradores do bairro Vitória, no São Francisco, em Rio Branco, denunciaram um ato de vandalismo ocorrido neste fim de semana. Três jovens teriam colocado fogo em uma área de mata próxima a uma praça utilizada por crianças e famílias para lazer.

Segundo a denunciante, não é a primeira vez que a situação acontece. A prática tem se repetido e preocupa a comunidade, já que além de colocar em risco a segurança dos moradores, o incêndio afeta o meio ambiente e compromete um espaço de convivência importante para a região.

Os moradores esperam que órgãos competentes investiguem o caso e adotem medidas para evitar novos episódios, garantindo a preservação do espaço e a segurança das famílias.

Veja o vídeo: