18/08/2025
Universo POP
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Moradores denunciam incêndios criminosos em área de lazer no bairro Vitória, em Rio Branco

Ato criminoso tem se repetido e moradores pedem intervenção das autoridades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Moradores do bairro Vitória, no São Francisco, em Rio Branco, denunciaram um ato de vandalismo ocorrido neste fim de semana. Três jovens teriam colocado fogo em uma área de mata próxima a uma praça utilizada por crianças e famílias para lazer.

Moradores denunciam incêndios criminosos em área de lazer no bairro Vitória. Foto: Reprodução

Segundo a denunciante, não é a primeira vez que a situação acontece. A prática tem se repetido e preocupa a comunidade, já que além de colocar em risco a segurança dos moradores, o incêndio afeta o meio ambiente e compromete um espaço de convivência importante para a região.

Os moradores esperam que órgãos competentes investiguem o caso e adotem medidas para evitar novos episódios, garantindo a preservação do espaço e a segurança das famílias.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.