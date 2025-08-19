Moradores encontram e devolvem carteira cheia de dinheiro no Acre: ‘Ainda existe gente honesta’

19/08/2025
Um gesto de honestidade marcou a segunda-feira (18) em Cruzeiro do Sul. A moradora Maria Nilcerlângia de Souza Oliveira teve sua carteira, com R$ 340 em dinheiro e documentos pessoais, devolvida após perdê-la no trajeto de moto que fazia com o marido, Jerfeson Silva da Rocha.

A esperança do casal se confirmou quando Benjamin, Nena Gia e Carlinhos, moradores de Porto Walter, localizaram a carteira e fizeram questão de devolvê-la com todo o conteúdo intacto/Foto: Reprodução

Segundo o relato de Jerfeson, a carteira estava presa ao guidão da motocicleta quando o casal saiu de um supermercado para buscar um filhote de cachorro doado por um amigo. No caminho, o objeto se desprendeu sem que eles percebessem.

“Eu ainda voltei três vezes procurando, mas não encontrei. Dentro tinha R\$ 340 em dinheiro. Eu disse para minha esposa que ainda existe gente honesta no mundo, e que tinha fé em Deus que a gente ia achar”, contou.

A esperança do casal se confirmou quando Benjamin, Nena Gia e Carlinhos, moradores de Porto Walter, localizaram a carteira e fizeram questão de devolvê-la com todo o conteúdo intacto.

O gesto foi celebrado publicamente por Jerfeson, que fez questão de agradecer. “Só tenho que agradecer a cada um que se empenhou. Esse gesto mostra que ainda tem muita gente honesta por aqui”, afirmou.

