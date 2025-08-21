21/08/2025
Universo POP
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

Moradores interditam BR-364 durante protesto; veículos estão impedidos de passar

Os moradores afirmam que a falta de manutenção compromete o deslocamento diário das famílias e prejudica o escoamento da produção agrícola

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã desta quinta-feira (21), moradores do Ramal 5, localizado na zona rural de Cruzeiro do Sul, interditaram a BR-364 em protesto contra as condições precárias da estrada vicinal.

Imagens registradas no local mostram longas filas de caminhões parados nos dois sentidos da rodovia. Trechos foram bloqueados com pedaços de madeira e galhos, impedindo a passagem de veículos.

Moradores interditam BR-364 durante protesto/Foto: Reprodução

De acordo com os manifestantes, a mobilização busca pressionar o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) a realizar, com urgência, serviços de raspagem e recuperação dos pontos de atoleiro que dificultam o tráfego.

Os moradores afirmam que a falta de manutenção compromete o deslocamento diário das famílias e prejudica o escoamento da produção agrícola.

Ainda segundo os organizadores do ato, a liberação da rodovia depende da chegada de representantes do governo do Estado para negociar uma solução imediata.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.