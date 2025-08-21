Na manhã desta quinta-feira (21), moradores do Ramal 5, localizado na zona rural de Cruzeiro do Sul, interditaram a BR-364 em protesto contra as condições precárias da estrada vicinal.

Imagens registradas no local mostram longas filas de caminhões parados nos dois sentidos da rodovia. Trechos foram bloqueados com pedaços de madeira e galhos, impedindo a passagem de veículos.

De acordo com os manifestantes, a mobilização busca pressionar o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) a realizar, com urgência, serviços de raspagem e recuperação dos pontos de atoleiro que dificultam o tráfego.

Os moradores afirmam que a falta de manutenção compromete o deslocamento diário das famílias e prejudica o escoamento da produção agrícola.

Ainda segundo os organizadores do ato, a liberação da rodovia depende da chegada de representantes do governo do Estado para negociar uma solução imediata.