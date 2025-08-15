15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Moraes pede que julgamento de Bolsonaro seja marcado

Ministro solicita a Zanin que defina a data da avaliação do caso contra o ex-presidente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou a inclusão na pauta da Primeira Turma do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete aliados, que integram o chamado “núcleo 1” da tentativa de golpe de Estado. A solicitação foi encaminhada ao presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, e a expectativa é que o julgamento ocorra na primeira quinzena de setembro.

As defesas já entregaram as alegações finais, e Moraes, que é o relator do caso, argumentou no despacho que o processo está pronto e a definição da data é necessária para garantir a efetividade da ação judicial. Em conversa recente, o ministro negou que esteja apressando o andamento da ação penal, explicando que a investigação depende da Polícia Federal e da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro Alexandre de Moraes é relator do processo da trama golpista – (crédito: Fellipe Sampaio/STF)

Detalhes do caso e acusações

A denúncia aponta Bolsonaro como o líder da organização que tramou a ofensiva contra a democracia. Os demais réus são os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid.

Eles são acusados de crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Fonte: Supremo Tribunal Federal (STF) e agências de notícias

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.