15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Influenciadora compartilhou reflexão enigmática sobre paz interior e ofensas nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A influenciadora digital Virginia Fonseca publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais, nesta quinta-feira (14), que foi interpretada por muitos como uma resposta ao suposto envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda. Em seu Instagram, Virginia compartilhou uma reflexão sobre paz interior.

Reprodução/Internet.

“Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção”, diz a publicação.

Reprodução/Internet.

Entenda o contexto

 

A postagem veio a público após a notícia de que Zé Felipe teria sido visto aos beijos com Victória Miranda em uma festa em Goiânia. O cantor está solteiro desde maio, quando terminou seu casamento de seis anos com Virginia Fonseca.

A influenciadora Victória Miranda tem mais de 200 mil seguidores e, segundo o programa Fofocalizando, já teve um envolvimento com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.