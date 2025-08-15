“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

A influenciadora digital Virginia Fonseca publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais, nesta quinta-feira (14), que foi interpretada por muitos como uma resposta ao suposto envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda. Em seu Instagram, Virginia compartilhou uma reflexão sobre paz interior.

“Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção”, diz a publicação.

Entenda o contexto

A postagem veio a público após a notícia de que Zé Felipe teria sido visto aos beijos com Victória Miranda em uma festa em Goiânia. O cantor está solteiro desde maio, quando terminou seu casamento de seis anos com Virginia Fonseca.

A influenciadora Victória Miranda tem mais de 200 mil seguidores e, segundo o programa Fofocalizando, já teve um envolvimento com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.