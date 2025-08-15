“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

14/08/2025
Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão enigmática em suas redes sociais nesta quinta-feira (14/8), pouco depois de ter vindo a público um possível envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda.

Nos stories de seu Instagram, a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo publicou uma mensagem sobre não se incomodar com ofensas de terceiros:

“Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção.”

Quem é Victória Miranda

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda na quarta-feira (13/8), durante uma festa na casa de um amigo.

A influenciadora de moda e estilo de vida mora em Goiânia e é seguida por mais de 200 mil pessoas no Instagram.

Flerte na festa

A princípio, Zé Felipe teria se interessado por outra convidada da festa, a DJ Gisele Dario, com quem chegou a flertar. No entanto, o flerte que avançou mesmo foi com Victória Miranda, com quem o cantor trocou beijos durante o evento.

Affair com o irmão

Ainda sobre Victória, o programa Fofocalizando resgatou uma publicação da página de celebridades Lets Gossip, que revelou que, há algum tempo, ela e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, já haviam sido flagrados em clima de intimidade.

Zé Felipe solteiro

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, após o término de seis anos de casamento com Virginia Fonseca. Em entrevista recente, o cantor afirmou que já “beijou na boca” desde o fim do relacionamento.

