“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão enigmática em suas redes sociais nesta quinta-feira (14/8), pouco depois de ter vindo a público um possível envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda.
Nos stories de seu Instagram, a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo publicou uma mensagem sobre não se incomodar com ofensas de terceiros:
“Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção.”
Leia também
-
Influenciadora toma atitude após affair com Zé Felipe vir à tona
-
Mulher que beijou Zé Felipe já viveu affair com irmão do cantor
-
Saiba quem é a mulher que Zé Felipe beijou em festa
-
Família de Zé Felipe reage à indireta de mãe de Virginia: “Pai é pai”
Quem é Victória Miranda
De acordo com informações divulgadas pela jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda na quarta-feira (13/8), durante uma festa na casa de um amigo.
A influenciadora de moda e estilo de vida mora em Goiânia e é seguida por mais de 200 mil pessoas no Instagram.
9 imagensFechar modal.1 de 9
Reflexão compartilhada por Virginia Fonseca no Instagram.
Reprodução/Instagram.2 de 9
Victória Miranda.
Reprodução/Instagram.3 de 9
Victória Miranda.
Reprodução/Instagram.4 de 9
Victória Miranda.
Reprodução/Instagram.5 de 9
Victória Miranda.
Reprodução/Instagram.6 de 9
Virginia Fonseca recebe buquê de rosas avaliado em R$ 19 mil em Dubai
Reprodução/Instagram7 de 9
Virginia Fonseca
Reprodução/Instagram8 de 9
Zé Felipe
Instagram/Reprodução9 de 9
Zé Felipe
Instagram/Reprodução
Flerte na festa
A princípio, Zé Felipe teria se interessado por outra convidada da festa, a DJ Gisele Dario, com quem chegou a flertar. No entanto, o flerte que avançou mesmo foi com Victória Miranda, com quem o cantor trocou beijos durante o evento.
Affair com o irmão
Ainda sobre Victória, o programa Fofocalizando resgatou uma publicação da página de celebridades Lets Gossip, que revelou que, há algum tempo, ela e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, já haviam sido flagrados em clima de intimidade.
Zé Felipe solteiro
Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, após o término de seis anos de casamento com Virginia Fonseca. Em entrevista recente, o cantor afirmou que já “beijou na boca” desde o fim do relacionamento.