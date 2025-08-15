“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão enigmática em suas redes sociais nesta quinta-feira (14/8), pouco depois de ter vindo a público um possível envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda.

Nos stories de seu Instagram, a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo publicou uma mensagem sobre não se incomodar com ofensas de terceiros:

“Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção.”

Quem é Victória Miranda

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda na quarta-feira (13/8), durante uma festa na casa de um amigo.

A influenciadora de moda e estilo de vida mora em Goiânia e é seguida por mais de 200 mil pessoas no Instagram.

Reflexão compartilhada por Virginia Fonseca no Instagram.

Victória Miranda.

Victória Miranda.

Victória Miranda.

Victória Miranda.

Virginia Fonseca recebe buquê de rosas avaliado em R$ 19 mil em Dubai

Virginia Fonseca

Zé Felipe

Zé Felipe

Flerte na festa

A princípio, Zé Felipe teria se interessado por outra convidada da festa, a DJ Gisele Dario, com quem chegou a flertar. No entanto, o flerte que avançou mesmo foi com Victória Miranda, com quem o cantor trocou beijos durante o evento.

Affair com o irmão

Ainda sobre Victória, o programa Fofocalizando resgatou uma publicação da página de celebridades Lets Gossip, que revelou que, há algum tempo, ela e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, já haviam sido flagrados em clima de intimidade.

Zé Felipe solteiro

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, após o término de seis anos de casamento com Virginia Fonseca. Em entrevista recente, o cantor afirmou que já “beijou na boca” desde o fim do relacionamento.