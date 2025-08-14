Morre a campeã de fisiculturismo Hayley McNeff, aos 37 anos

14/08/2025
A campeã de fisiculturismo Hayley McNeff faleceu aos 37 anos, em 8 de agosto. A causa da morte não foi divulgada, mas seu obituário descreveu o falecimento como “inesperado, mas pacífico”. O funeral está marcado para este sábado (16/8).

Natural de Concord, Massachusetts, Hayley McNeff ganhou destaque no cenário do fisiculturismo na década de 2000, conquistando diversos títulos, incluindo a vitória no East Coast Classic de 2009.

Em 2016, participou do documentário Raising The Bar, no qual comentou sobre sua dedicação ao esporte: “A busca por ficar enorme nunca vai acabar. Não há limites. Espero que chegue o dia em que eu consiga me olhar no espelho 100% do tempo e dizer: ‘É, cara, eu sou enorme’.”

Além do fisiculturismo, McNeff também se destacou como mergulhadora e esquiadora. Após se aposentar das competições, dedicou-se aos estudos em psicologia.

“Lembro-me de vê-la pessoalmente na Total Fitness. Ela tinha uma personalidade vibrante e um sorriso muito caloroso! Descanse em paz! Uma linda moça por dentro e por fora!”, escreveu um fã.

Recentemente, outros fisiculturistas também faleceram prematuramente. Em junho, Zunila Hoyos Mendez, de 43 anos, morreu em um ataque com martelo. Um mês antes, Gui Bull faleceu aos 30 anos. O ator e fisiculturista Vito Pirbazari, de Cães em Berlim, morreu após desmaiar em uma esteira, e Jodi Vance, de 20 anos, sofreu um ataque cardíaco fatal em março.

