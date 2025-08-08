8 de agosto de 2025
Morre a escrivã aposentada da Polícia Civil do Acre Sebastiana Ferreira

A Polícia Civil ainda expressou condolências e solidariedade aos familiares e amigos da ex-policial

A Polícia Civil do Acre lamentou o falecimento da escrivã policial aposentada Sebastiana Ferreira de Oliveira, carinhosamente conhecida como Novinha, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (8), em Cruzeiro do Sul, no Hospital do Juruá.

Morre a escrivã aposentada da Polícia Civil do Acre Sebastiana Ferreira. Foto: Reprodução

Em nota, a corporação declara que a ex-servidora era “exemplar” e dedicou anos de sua vida ao serviço público, atuando com comprometimento, ética e respeito.

“Sempre contribuindo de forma significativa para a segurança e Justiça em nosso estado. Seu legado de  profissionalismo e humanidade permanecerá na memória de todos que tiveram a honra de conviver e trabalhar ao seu lado”, destaca informativo.

A Polícia Civil ainda expressou condolências e solidariedade aos familiares e amigos de Novinha. Não foi informado onde deve ocorrer o sepultamento e velório da aposentada.

