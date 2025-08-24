24/08/2025
Morre aos 28 anos filho de desembargador do AM após parada cardíaca em Manaus

Velório ocorre neste sábado (23), na Funerária Canaã, e reúne familiares, amigos e autoridades para últimas homenagens.

O advogado Leonardo Saunders Fernandes Santos morreu neste sábado (23), aos 28 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele era filho do desembargador Délcio Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Em nota, o desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, presidente do TJAM e tio do jovem, lamentou a perda precoce.

Morre aos 28 anos Leonardo Saunders, filho do desembargador Délcio Santos, após parada cardíaca/Foto: Divulgação

“Com imenso pesar e dor no coração, comunico o falecimento de meu sobrinho, Leonardo Saunders Fernandes Santos, filho do desembargador Délcio Santos e de minha querida Huguette, ocorrido na madrugada deste sábado. Leonardo, jovem advogado de grandes virtudes, partiu de forma precoce, deixando em todos nós uma saudade irreparável e a lembrança de sua alegria, inteligência e afeto”, declarou Jomar.

O prefeito de Manaus, David Almeida, também manifestou pesar. “Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Leonardo, filho do meu amigo desembargador Délcio. Neste momento de luto, expresso meus mais sinceros sentimentos e rogo a Deus que conforte os corações de seus familiares e amigos”, disse.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio do presidente David Reis e dos vereadores da 19ª Legislatura, publicou nota destacando o “grande potencial e futuro promissor” do jovem advogado.

O velório ocorre neste sábado (23), na Funerária Canaã, na rua Major Gabriel, no Centro de Manaus. Familiares e amigos foram convidados a prestar as últimas homenagens.

PUBLICIDADE
