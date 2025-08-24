Morre aos 28 anos filho de desembargador do AM após parada cardíaca em Manaus

“Com imenso pesar e dor no coração, comunico o falecimento de meu sobrinho, Leonardo Saunders Fernandes Santos, filho do desembargador Délcio Santos e de minha querida Huguette, ocorrido na madrugada deste sábado. Leonardo, jovem advogado de grandes virtudes, partiu de forma precoce, deixando em todos nós uma saudade irreparável e a lembrança de sua alegria, inteligência e afeto”, declarou Jomar.

O prefeito de Manaus, David Almeida, também manifestou pesar. “Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Leonardo, filho do meu amigo desembargador Délcio. Neste momento de luto, expresso meus mais sinceros sentimentos e rogo a Deus que conforte os corações de seus familiares e amigos”, disse.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio do presidente David Reis e dos vereadores da 19ª Legislatura, publicou nota destacando o “grande potencial e futuro promissor” do jovem advogado.