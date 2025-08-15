Morre cineasta Paulo Sérgio Almeida, diretor de clássicos com Xuxa

14/08/2025
Universo POP
O cineasta Paulo Sérgio Almeida, conhecido por dirigir sucessos do cinema estrelados por Xuxa e atuar em produções emblemáticas, morreu nesta quinta-feira (14/8), aos 80 anos, vítima de câncer de pulmão.

“A família convida para a despedida de Paulo Sergio Almeida, mais conhecido como Paulinho. Apaixonado pela vida e pelo cinema, nos deixa após oitenta anos muito bem vividos, com muito amor”, diz comunicado publicado nas redes sociais.

Paulo Sérgio Almeida

Paulo Sérgio Almeida

Paulo Sérgio Almeida

Natural de Petrópolis (RJ), Almeida se destacou no cinema infantojuvenil com filmes como Sonho de Verão (1990), Xuxa Popstar (2000) e os dois longas da franquia Xuxa e os Duendes (2001 e 2002). Também coordenou o lançamento de Central do Brasil (1198), indicado ao Oscar, e foi assistente de direção de Xica da Silva (1976).

Estudioso do mercado audiovisual, fundou em 1997 o site Filme B, um banco de dados sobre desempenho de produções nacionais e internacionais, bilheterias e público. Publicou ainda dois livros dedicados ao cinema brasileiro.

O velório será realizado nesta sexta-feira (15/8), das 11h às 14h, no Cemitério e Crematório Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Ele deixa a esposa, Cristina Siaines, e os filhos Bernardo, Ana e Pedro.

 

ContilNet Notícias

