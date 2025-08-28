28/08/2025
Universo POP
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos

Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores

Influenciadora conhecida como “Cora” inspirava fãs com mensagens sobre autoestima e beleza na terceira idade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A influenciadora digital Coracy Arantes, mais conhecida como Cora, faleceu aos 82 anos na quarta-feira (27/8). Com carisma e autenticidade, ela se tornou um fenômeno nas redes sociais, acumulando 6,4 milhões de seguidores no TikTok, além de 2,1 milhões no YouTube e 300 mil no Instagram.

Cora iniciou sua trajetória na internet em 2019, após enfrentar mais de quatro décadas de depressão. Ao compartilhar vivências pessoais e reflexões sobre autoestima e beleza na terceira idade, conquistou uma comunidade fiel e carinhosa.

Nos últimos dias, estava internada em uma UTI por complicações da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e chegou a ser entubada no sábado anterior à sua morte.

Morre TikToker de 82 anos com mais de 6 milhões de seguidores / Instagram

Homenagem do neto

O anúncio da morte foi feito por seu neto e produtor, Gabriel, em comunicado emocionante.
“Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva!”, escreveu.

Gabriel pediu que o legado da avó seja lembrado com gratidão e anunciou que os perfis oficiais da influenciadora permanecerão no ar:
“As redes sociais da Cora ficarão no ar como forma de homenagem e para que, sempre que bater a saudade, possamos voltar aqui, relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó.”

A trajetória de Coracy Arantes deixa como herança a mensagem de que nunca é tarde para recomeçar e inspirar pessoas — independentemente da idade.

📌 Fonte: Famosos e Celebridades
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.