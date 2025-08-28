Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores

A influenciadora digital Coracy Arantes, mais conhecida como Cora, faleceu aos 82 anos na quarta-feira (27/8). Com carisma e autenticidade, ela se tornou um fenômeno nas redes sociais, acumulando 6,4 milhões de seguidores no TikTok, além de 2,1 milhões no YouTube e 300 mil no Instagram.

Cora iniciou sua trajetória na internet em 2019, após enfrentar mais de quatro décadas de depressão. Ao compartilhar vivências pessoais e reflexões sobre autoestima e beleza na terceira idade, conquistou uma comunidade fiel e carinhosa.

Nos últimos dias, estava internada em uma UTI por complicações da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e chegou a ser entubada no sábado anterior à sua morte.

Homenagem do neto

O anúncio da morte foi feito por seu neto e produtor, Gabriel, em comunicado emocionante.

“Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva!”, escreveu.

Gabriel pediu que o legado da avó seja lembrado com gratidão e anunciou que os perfis oficiais da influenciadora permanecerão no ar:

“As redes sociais da Cora ficarão no ar como forma de homenagem e para que, sempre que bater a saudade, possamos voltar aqui, relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó.”

A trajetória de Coracy Arantes deixa como herança a mensagem de que nunca é tarde para recomeçar e inspirar pessoas — independentemente da idade.

