Morre em Marechal Thaumaturgo o artista Venilson Martins, referência cultural no Vale do Juruá

O cenário cultural do Vale do Juruá ficou mais silencioso nesta sexta-feira (22) com a morte de Venilson Martins, conhecido carinhosamente como Vini. Ele faleceu em Marechal Thaumaturgo após sofrer uma parada cardíaca, deixando a região em comoção.

Figura popular nos eventos artísticos, Vini marcou sua trajetória pela espontaneidade e pelo entusiasmo com que defendia a cultura local. Ganhou destaque em desfiles, apresentações e principalmente no grupo de dança Triplo X, onde sua irreverência e energia contagiante conquistaram público e colegas.

A notícia de sua partida rapidamente se espalhou por Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos, provocando grande repercussão entre artistas, amigos e admiradores. Para muitos, Vini não era apenas um dançarino ou participante de grupos culturais, mas um símbolo de resistência e valorização das manifestações populares no Juruá.

O corpo de Venilson será trasladado para Cruzeiro do Sul ainda na noite desta sexta-feira, com previsão de chegada às 21 horas. O velório acontecerá na casa de sua mãe, no bairro Cruzeirinho, onde familiares e a comunidade poderão se despedir.

Entre lágrimas e lembranças, a certeza é de que Vini deixa um legado de alegria e amor pela arte que continuará vivo na memória de todos que acompanharam sua caminhada.