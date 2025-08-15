Morre em Sena Madureira, Raimundinho, taxista que atuava há anos no trecho até Rio Branco

Faleceu na noite desta quinta-feira (14) no hospital de Sena Madureira o taxista identificado como Raimundinho, bastante conhecido na região.

Segundo informações, Raimundinho foi socorrido ainda com vida em sua residência, localizada na Rua Cunha Vasconcelos. Mas, devido a complexidade do caso, não foi possível reverter o quadro.

Seu corpo está sendo velado na capela Esperança, situada na Rua Maranhão. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.

Há vários anos, Raimundo atuava como taxista fazendo a linha entre Sena Madureira e Rio Branco.