15/08/2025
Morre em Sena Madureira, Raimundinho, taxista que atuava há anos no trecho até Rio Branco

Raimundinho foi socorrido ainda com vida em sua residência, localizada na Rua Cunha Vasconcelos

Faleceu na noite desta quinta-feira (14) no hospital de Sena Madureira o taxista identificado como Raimundinho, bastante conhecido na região.

Há vários anos, Raimundo atuava como taxista fazendo a linha entre Sena Madureira e Rio Branco/ Foto: Reprodução

Segundo informações, Raimundinho foi socorrido ainda com vida em sua residência, localizada na Rua Cunha Vasconcelos. Mas, devido a complexidade do caso, não foi possível reverter o quadro.

Seu corpo está sendo velado na capela Esperança, situada na Rua Maranhão. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.

Há vários anos, Raimundo atuava como taxista fazendo a linha entre Sena Madureira e Rio Branco.

